Ansel Elgort répond à l’accusation d’agression sexuelle

Dans un message sur Instagram, l’acteur de « West Side Story » a abordé la plainte contre lui et a écrit que la description des événements « n’est tout simplement pas ce qui s’est passé ».



Ansel Elgort a répondu samedi à une accusation d’agression sexuelle qui a fait surface sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine d’une femme qui s’est identifiée juste par son prénom, Gabby.

Dans un message qui a depuis été supprimé du compte Twitter lui-même, Gabby a affirmé qu’Elgort l’avait agressée sexuellement en 2014 à l’âge de 17 ans. Elle a affirmé que l’incident s’était produit après avoir directement envoyé un message à l’acteur, qui avait 20 ans à l’époque, puis lui a envoyé un texto en privé sur Snapchat. Inclus dans son message était une photo d’elle-même, avec son visage obstrué, à côté d’Elgort.

« J’ai été bouleversé de voir les publications sur les réseaux sociaux à mon sujet au cours des dernières 24 heures », a écrit Elgort sur Instagram. « Je ne peux pas prétendre comprendre les sentiments de Gabby mais sa description des événements n’est tout simplement pas ce qui s’est passé. Je n’ai jamais agressé personne et je ne le ferais jamais. »

Il a poursuivi en disant: «Ce qui est vrai, c’est qu’à New York en 2014, quand j’avais 20 ans, Gabby et moi avons eu une relation brève, légale et entièrement consensuelle. Malheureusement, je n’ai pas bien géré la rupture. J’ai cessé de lui répondre, ce qui est une chose immature et cruelle à faire à quelqu’un. Je sais que ces excuses tardives ne m’absout pas de mon comportement inacceptable lors de ma disparition. »

Elgort, qui sera ensuite vu dans le film de Steven Spielberg West Side Story et la série HBO Max Tokyo Vice, a déclaré qu’il était «dégoûté et profondément honteux» de la façon dont il avait agi, écrivant «je suis vraiment désolé».

The Hollywood Reporter a contacté le représentant d’Elgort pour plus de commentaires.

Consultez le message complet d’Elgort ci-dessous.