Ansel Elgort : accusé d’une agression sexuelle, le jeune acteur réagit

Un tweet posté par une jeune fille nommée Gabby faisait le tour des réseaux sociaux le vendredi 19 juin. Dans son tweet, elle accuse le jeune acteur américain Ansel Elgort d’avoir abusé d’elle quand elle n’avait que 17 ans. Dernièrement, ce dernier n’a plus gardé le silence et a décidé de répondre aux accusations portées contre lui.

SHE WAS SEVENTEEN. THIS IS NOT AN APOLOGY. HES PRETENDING TO BE THE VICTIM AND SAYING SHES MAD THAT HE GHOSTED HER. DO NOT MAKE EXCUSES FOR HIM. I DONT CARE IF U FIND HIM ATTRACTIVE OR NOT HE IS A PEDOPHILE AND A RAPIST AND HE BELONGS IN JAIL! #anselisoverparty #AnselElgort pic.twitter.com/NZfoTAbduA