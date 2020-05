Annulé au début des années 2000, BATMAN v SUPERMAN Film ‘Darkest Thing You Have Ever Vus’, avec JUDE LAW et COLIN FARRELL

Crédits: Warner Bros.



Au début des années 2000, Warner Bros.a engagé Akiva Goldsman pour rédiger un plan Batman v Superman film qui aurait été réalisé par Wolfgang Petersen – et, selon l’écrivain, aurait mis en vedette Colin Farrell comme Batman et Jude Law comme Superman.

Goldsman, qui était scénariste sur Batman Forever et Batman & Robin précédant le planifié Batman v Superman film, a révélé de nouveaux détails du film dans une conversation avec Collisionneur, appelant son script « la chose la plus sombre que vous ayez jamais vue ».

«J’ai écrit sur […] cette version de Batman v Superman [around 2001or 2002] « Quand Colin Farrell a été choisi pour Batman et Jude Law pour Superman et Wolfgang Petersen, nous étions en préparation et c’était la chose la plus sombre que vous ayez jamais vue », a expliqué Goldsman. « Cela a commencé avec les funérailles d’Alfred et Bruce a tombé amoureux et renoncé à être Batman, le Joker tue sa femme, puis vous découvrez que tout cela n’était qu’un mensonge. Juste que l’amour lui-même a été construit par le Joker pour se briser [Bruce]. C’était une époque où vous pouviez rassembler ce genre d’histoires sous forme de script mais elles ne pouvaient pas tout à fait atterrir dans le monde. D’une manière ou d’une autre, les attentes de l’objet – qu’il s’agisse d’un public, d’une entreprise ou d’un directeur – ne correspondaient pas tout à fait à la manière que je pense que nous avons imaginée lorsque nous les avons mis sur la page. «

Malgré ce niveau d’obscurité, Goldsman a comparé sa vision à l’ère de l’âge d’or Le meilleur du monde contes de Batman et Superman comme amis de lutte contre le crime.

«C’était vraiment le Les meilleurs au monde, d’une manière sombre et intéressante « , at-il déclaré. » Je pense que cela aurait pu être charmant. D’un autre côté, aucun de moi n’est triste que Superman de Nic Cage ne soit pas fait. Donc, je suppose que pendant toute cette période, il y avait des victoires à gagner et des pertes à éviter.[[Des rires]«

Fait intéressant, Goldsman a inclus un panneau d’affichage pour un faux Batman v Superman film basé sur ce concept prévu dans le film Je suis une légende, qu’il a produit. Le panneau d’affichage, vu ci-dessus, ressemble à l’éventuel Batman v Superman: l’aube de la justice logo.

Curieusement, Colin Farrell a également été casté le 1er octobre 2021 Le Batman – mais comme le méchant Pingouin plutôt que le Caped Crusader, joué par Robert Pattinson.

La version de Batman v Superman qui est finalement arrivé au cinéma en 2016 ne ressemble pas du tout à cette version de nombreuses années auparavant – bien que le film ait également été remarqué pour son ton sombre et violent.