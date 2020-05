Annulations de Disney Cruise Line, nouvelles méthodes d’assainissement et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Disney Cruise Line fait plus d’annulations de navigation.

Universal Studios peut ajouter son propre système de gondole.

Et plus!

Parlons de propreté. Non, attends, ne pars pas. Écoutez, si les parcs à thème du monde vont bientôt rouvrir, qu’ils soient Disney, Universal ou ailleurs, il va falloir procéder à des révisions majeures en termes de nettoyage de ces parcs, des plus grands manèges à les lunettes 3D que vous portez sur certains manèges et films. Universal Studios a breveté une nouvelle méthode pour désinfecter des choses comme ces lunettes, et ils pourraient même le faire sur les véhicules de promenade eux-mêmes. Ils explorent un certain nombre d’options, et ils essaient évidemment de le faire rapidement afin de se préparer à la réouverture d’autant d’attractions que possible. (Et comme de nombreux manèges Universal sont compatibles 3D, ils doivent prendre de l’avance.) J’espère que Disney a également des plans similaires en préparation.

À Walt Disney World, de nombreux projets de construction de la station ont été naturellement interrompus. C’est particulièrement gênant à Epcot, qui est au milieu d’une refonte à l’échelle du parc qui ne peut pas être achevée dans son calendrier actuel en raison de la pandémie. Cela ne signifie pas pour autant que l’imagination est silencieuse; ils ont récemment déposé des permis pour transformer le pavillon Wonders of Life – demandez à vos parents à quoi cela ressemblait, les enfants – en quelque chose appelé le jeu! Pavillon. (Vous savez que ce sera amusant à cause du point d’exclamation.) Même avec ces plans en place, il est probable que le nouveau pavillon n’ouvrira pas comme prévu – l’année prochaine, en lien avec le 50e anniversaire de Walt Disney World. . Mais tu ne sais jamais.

L’un des ajouts récents à Walt Disney World, comme vous vous en souvenez peut-être, est le système Disney Skyliner. Ce système de gondoles emmène les clients d’Epcot aux studios Disney de Hollywood, avec quelques arrêts entre les deux. Malgré quelques hoquets, les clients apprécient suffisamment l’expérience pour qu’Universal Studios Orlando poursuive son propre système de gondoles. Il est difficile de savoir avec certitude à quoi ressemblerait le système, mais compte tenu de la distance entre les parcs actuels et le parc Epic Universe prévu, ces nouvelles gondoles pourraient facilement être utilisées comme moyen de transport pour les invités.

Pendant une pandémie, il est difficile d’imaginer un endroit moins idéal pour être qu’une croisière. Bien que la Disney Cruise Line ait rarement – sinon jamais – fait l’objet de l’une de ces histoires de style «Cruise from Hell» que les actualités du câble aiment à couper le souffle en cas de problème, c’est pour le mieux qu’ils ont continué d’annuler certains prochaines traversées avec le navire Disney Magic. Toutes leurs traversées en Méditerranée jusqu’au 2 juillet sont désormais annulées et les passagers concernés par cette décision ont la possibilité de transférer leur réservation vers une autre croisière dans les 15 prochains mois. Ce n’est évidemment pas ce que ces invités pourraient vouloir, mais… eh bien, probablement la plupart d’entre nous n’aiment pas beaucoup la situation actuelle. Mieux vaut rester en bonne santé.

Terminons aujourd’hui avec quelque chose de légèrement optimiste. Bien qu’il existe d’innombrables façons dont cette pandémie a été assez horrible, l’un des rebondissements étranges est le nombre d’institutions majeures qui offrent un aperçu virtuel de domaines que nous n’aurions peut-être jamais entrevus autrement. À savoir: vous voudrez peut-être regarder la vidéo ci-dessus, la première partie d’une visite virtuelle de Walt Disney Imagineering. Il n’y a vraiment que deux inconvénients à cette vidéo et aux autres de la série, qui ont récemment pris fin: ils ne sont pas assez longs et je ne suis pas là pour en faire l’expérience en personne. Cela mis à part, ces vidéos sont vraiment très fascinantes pour l’Imagineer en herbe, et valent bien votre temps. Vous en avez beaucoup, j’imagine. Regardez quelque chose d’amusant.

