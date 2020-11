Annonces de Noël 2020: d’Aldi et d’Amazon à Argos, les meilleures annonces à ce jour

Les publicités de Noël sont devenues une caractéristique de la saison des fêtes, ce qui signifie que Noël est vraiment à nos portes.Et maintenant que Halloween est terminé, les prochaines semaines verront la saison des fêtes commencer pour de bon. certaines marques ont déjà lancé leurs publicités de Noël, choisissant de prendre une longueur d’avance sur les années précédentes. Voici les publicités qui ont été publiées jusqu’à présent.ArgosHigh-street retailer Argos a été parmi les premiers à sortir leur annonce cette année. Intitulée An Evening with AbracaDaisy & The Incredible Lucy, elle met en vedette Gary Barlow chantant une chanson du même nom. En dépit de l’annonce, plus tôt cette année, de l’arrêt du catalogue emblématique d’Argos, le surnom de «Livre des rêves» figure en bonne place dans ce conte. Une paire de sœurs magiques se produisent pour leur famille et leurs tours sont si bons qu’elles sont transportées dans un théâtre glamour. Asda Le supermarché est également arrivé tôt et son offre montre comment nous pouvons encore nous amuser cette année – même si c’est un peu différent. Il suit une vraie vie de famille alors qu’ils se préparent pour la saison des fêtes, de la mise en place des lumières de Noël à la cuisson de la dinde. Le père du groupe Sunny dit dans l’annonce: «Je suppose que Noël va être différent cette année, alors allons-y vraiment en tirer le meilleur parti. « Les fêtes sont peut-être plus petites, mais nous pouvons toujours avoir de la bonne nourriture et nous pouvons toujours faire la fête. » Nous suivons une vraie famille pendant leur voyage de Noël 2020 (Photo: Asda) à C’est ce que Noël signifie pour moi par Stevie Wonder.Anna-Maree Shaw, directrice des clients d’Asda, a déclaré: «Chez Asda, nous savons à quel point Noël est important pour nos clients, cette année plus que jamais. «Noël va être un peu différent pour tout le monde, mais à travers notre campagne ‘Asda Price Christmas’, nous voulons rassurer nos clients sur le fait que chacun peut passer un Noël spécial aux prix qu’il souhaite.» Aldi Avant de publier son annonce, Aldi nous a donné un teaser de ce qui se passe à travers deux courts clips Mais maintenant que c’est ici, la publicité voit le retour du favori de la firme Kevin la carotte, qui a été la star de leurs campagnes festives pendant les cinq dernières années. à bord d’un vol de style Top Gun, accompagné de l’ailier Lieutenant Turkey, il a été éjecté et est tombé au pôle Nord.Maintenant, il est sur un voyage épique pour rentrer chez lui avec sa famille et sa femme carotte Katie.Kevin rentre chez lui avec sa famille. (Photo: Aldi) Avec le score incomparable de Home Alone en arrière-plan, Kevin rentre chez lui avec l’aide d’un ami très spécial.Amazon La première annonce à vraiment tirer le cœur cette année vient du détaillant en ligne Amazon. la première campagne était Elle a été présentée pendant Bake Off mardi soir et a suivi l’histoire d’une jeune danseuse de ballet dont la performance a été annulée en raison de la pandémie.Après des appels au zoom et des exercices en plein air, elle est dévastée lorsque le spectacle est annulé. Mais après que sa famille a distribué des dépliants, elle se produit dans la rue pour que ses voisins puissent en profiter, en applaudissant. Le danseur de ballet Tais Vinolo, qui apparaît dans l’annonce, dit: «Quand je grandissais dans la campagne française, il n’y avait pas jeunes filles noires qui étudient le ballet avec des cheveux comme les miens, ou même à la télévision, ce qui signifie que je n’avais personne à qui m’identifier. «Être sur ce tournage m’a tellement aidé, me permettant de posséder qui je suis vraiment, qui je veux être et ce que je représente. « Je suis tellement fier d’avoir fait partie de ce projet car le message en est très important pour moi et encore plus dans cette période très difficile que traverse le monde.L’histoire d’une ballerine est un véritable larmoyeur (Photo: Amazon) Simon Morris, vice-président de la création mondiale chez Amazon, a déclaré: «Notre publicité télévisée est inspirante et rend hommage à l’esprit humain imbattable et au pouvoir de la communauté dont nous avons été témoins si souvent cette année.» Chester of Chester a publié une annonce cette année, dans le but d’encourager les gens à acheter local. Il fait la promotion de la carte-cadeau Chester, qui est échangeable dans les magasins et les cafés de la ville.En commençant par une publicité radiophonique expliquant la carte, il suit un homme qui explore la ville, faisant du shopping, mangeant, buvant et finalement emmenant une dame sur un Il espère encourager d’autres personnes à aider les entreprises indépendantes et a été filmé par un cinéaste local.La publicité fait la promotion de Chester comme destination de magasinage d’hiver (Photo: Chester) Le slogan est « Offrez le cadeau de Chester ce Noël ». fois Chester a fait une publicité festive, c’est donc une offre intéressante pour le genre.TK MaxxTK Maxx nous apporte souvent une joie festive avec leurs publicités, et cette année n’est pas différente. Le Lil ‘Goat est la créature la plus élégante que vous ayez jamais vu. Se pavanant à travers la ferme, elle montre sa tenue de créateur, parée d’un blouson fuschia, d’un chemisier vert à nœud lavallière et d’un béret rouge.En allant à la ferme, un agriculteur admet qu’il lui a acheté les vêtements car «elle a eu un tel Cette chèvre a du style (Photo: TK Maxx) Elle porte le slogan «Tout le monde mérite de superbes cadeaux cette saison», et qui serait en désaccord avec cela? Pas sur la rue principale Ce détaillant en ligne a publié une publicité célébrant les petites choses à Noël. L’annonce, qui se concentre sur « La magie des petites choses », puise dans le changement national accéléré par la pandémie vers le soutien des petites entreprises locales et vers de simples moments de connexion qui sont devenus encore plus importants en 2020. Covid-safe conditions en jetant les familles lorsque cela est possible.Not on the High Street La publicité festive nous encourage à faire du shopping dans les petites entreprises (Photo: Not on the High Street) Ella d’Amato CCMO à notonthehighstreet a déclaré: «Plus que jamais, les consommateurs se concentrent sur les petites choses qui comptent vraiment, qu’il s’agisse de montrer à un être cher que vous pensez à lui, de chérir un moment agréable à la maison ou de choisir d’acheter dans une petite entreprise pour qui chaque vente compte. «Nous savons que c’est ce sentiment qui portera l’esprit de Noël en 2020, c’est pourquoi nous avons choisi de célébrer la magie de ces petites choses dans notre offre télévisée cette année.» Coca-ColaFamous pour son classique «Les vacances arrivent» un d. Coca-Cola est presque devenu synonyme de Noël, mais cette année, ils en ont conçu un nouveau et ambitieux réalisé par la cinéaste oscarisée Taika Waititi. Le film commence avec le père se préparant à quitter la maison pour aller travailler. Alors qu’il est sur le point de partir, sa fille lui remet une lettre soigneusement écrite au Père Noël, lui demandant de la poster en chemin. Occupé au travail, nous voyons sa réalisation qu’il a oublié de poster la lettre, et donc sa mission de s’assurer qu’elle est livrée en toute sécurité au Père Noël avant Noël commence. L’annonce de Noël de Coca-Cola est une aventure épique (Photo: Coca-cola) Il navigue à travers les mers, escalade des falaises abruptes et patauge dans des jungles denses avant d’atteindre le pôle Nord – mais réussira-t-il à le remettre entre les mains du Père Noël à temps pour faire du vœu de Noël de sa fille une réalité? La nouvelle campagne marque le 100e anniversaire que Coca-Cola a créé sa première association festive et s’appuie sur l’héritage de la marque en matière de campagnes de Noël emblématiques, qui verront à nouveau le Père Noël jouer un rôle crucial dans la fête. a utilisé ses prouesses d’animation pour produire un court métrage de trois minutes racontant l’histoire touchante d’une grand-mère, de sa petite-fille et des traditions familiales qui les unissent au fil des ans. L’histoire réconfortante présente deux nouveaux personnages – une grand-mère, Lola, et sa petite-fille – aux côtés de l’ami familier Mickey Mouse qui apparaît comme un jouet très apprécié, offert à Lola alors qu’elle était jeune enfant par son père en 1940. Chaque année qui passe , Mickey vient symboliser l’enfance de Lola et un lien actuel avec sa petite-fille, inspirant finalement une surprise festive le matin de Noël.Le court métrage de trois minutes marque le partenariat de 40 ans avec l’association caritative pour enfants Make-A-Wish (Photo: Disney_ You can achetez également la poupée Mickey en vedette, chaque achat faisant un don à la Fondation Make-A-Wish. Tasia Filippatos, SVP Disney EMEA a déclaré: «Noël est un moment pour donner et redonner, et nous sommes ravis de lancer cette fête. campagne publicitaire soutenant notre partenaire caritatif de longue date Make-A-Wish®. Notre objectif était de raconter une histoire universelle inspirée par les thèmes de la famille, de l’amour et des traditions spéciales des fêtes. Nous espérons que les fans de Disney apprécieront le court métrage. la chaîne centrale Dobbies a produit non pas une, pas deux mais trois publicités de Noël cette année. Les publicités présentent leurs propres personnages uniques, dont Freddie le caniche profitant du vent dans sa fourrure alors qu’il descend une montagne en traîneau, Elaine vivant son fantasme sur scène pendant qu’il pleut des tartes hachées et Brian se livrant à un chocolat chaud crémeux dans un bain à remous débordant avec des boules de Noël. Graeme Jenkins, PDG de Dobbies a déclaré: «Les publicités de Noël de cette année ont une nouvelle approche créative. Notre recherche a montré que plus d’un cinquième des Britanniques sont plus enthousiasmés par Noël que jamais et nous avons essayé de capturer cette magie des fêtes à travers nos publicités et de mettre un sourire sur les visages des consommateurs. meilleure vie (Photo: Dobbies) «Notre offre saisonnière diversifiée, des cadeaux et décorations, des arbres et des plantes d’intérieur, aux aliments et ustensiles de cuisine essentiels, signifie que nous offrons aux consommateurs une expérience de magasinage de Noël pratique et agréable.» John Lewis La campagne de John Lewis n’est pas encore sortie, mais ce bastion de joie festive ne sera pas trop loin. Après avoir lancé l’engouement pour les publicités de Noël en 2007, beaucoup considèrent le lancement de l’offre du grand magasin pour marquer le début de la saison des fêtes, mais cette année sera différente. John Lewis a déclaré qu’il lancerait une campagne visant à collecter 5 millions de livres sterling pour les familles en difficulté.Outcast dragon Edgar était la star de la publicité de Noël John Lewis 2019 (Photo: PA) Le détaillant est connu pour ses publicités de Noël élaborées et réconfortantes, mais , en raison de la pandémie de Covid-19, il adopte une approche différente. Un porte-parole a déclaré qu’il souhaitait que sa publicité 2020 «ne ressemble à aucune autre, pendant un an pas comme les autres». La campagne pour aider au moins 100 000 familles en difficulté avec de la nourriture , le réconfort et le soutien émotionnel, sera inspiré par «l’esprit et la prévenance» des gens. L’initiative soutiendra FareShare, un organisme de bienfaisance pour lutter contre la pauvreté alimentaire, et Home-Start, qui travaille avec les parents qui ont besoin de soutien. La campagne sera lancée en novembre mais le détaillant n’a pas encore confirmé la date exacte de diffusion de l’annonce ou son sujet.

