Annonces de la ronde 3, alignements, bancs, urgences, Toby Greene

Le match de rancune de la ronde 3 entre les Western Bulldogs et les GWS Giants a perdu un peu de piment, la star des Giants Toby Greene étant exclue pour cause de blessure.

Greene, qui a de l’histoire avec le skipper des Bulldogs Marcus Bontempelli, devait jouer pour l’équipe de Leon Cameron vendredi soir au stade Marvel, mais ne jouera pas en raison d’une douleur au genou.

C’est un coup dur pour les Giants qui font mal après une défaite de 20 points aux mains de North Melbourne la semaine dernière à domicile.

L’absence de Greene est un coup de pouce bienvenu pour les Bulldogs et Bontempelli après leur défaite décevante contre St Kilda lors du deuxième tour.

Le vide laissé par l’absence de Greene sera difficile à combler pour les Giants contre les Bulldogs (Getty)

L’entraîneur de Fremantle Justin Longmuir a exprimé sa fierté et son admiration pour Jesse Hogan avant le retour tant attendu de l’attaquant vedette de l’AFL.

À moins d’un revers dans les deux prochains jours, Hogan s’alignera dimanche lors du match contre Port Adélaïde au Metricon Stadium.

Hogan n’a pas été vu au niveau de l’AFL depuis qu’il s’est fracturé l’os naviculaire du pied droit au 14e tour l’an dernier.

L’ancien démon a également fait une longue pause en santé mentale plus tôt cette année, ce qui fait craindre qu’il ne joue pas du tout en 2020.

Jesse Hogan a entraîné la maison au cours des dernières semaines afin de pousser son cas pour la sélection (Getty)

Longmuir dit que les actions de Hogan sur la piste d’entraînement depuis son retour au club en disent long sur son dévouement à la cause.

« Quand il est revenu au club, nos dirigeants ont voulu le juger sur ses actes, pas sur ses paroles », a expliqué Longmuir.

« D’après tout ce que j’ai vu jusqu’à présent, ses actions ont été remarquables et il mérite sa chance s’il l’obtient. Les joueurs seront vraiment fiers de lui, comme moi. »

Voici la liste complète des équipes des 18 équipes de la ronde 3:

Richmond v Hawthorn, MCG, jeudi, 19h40 AEST

RICHMOND

B: N. Broad, D. Grimes, D. Astbury

HB: J. Short, N. Vlaustin, B. Houli

C: M. Pickett, D. Prestia, J. Graham

HF: S. Bolton, S. Edwards, J. Castagna

F: D. Rioli, T. Lynch, J. Riewoldt

SUIVI: I. Soldo, T. Cotchin, K. Lambert

I / C: J. Ross, J. Higgins, J. Caddy, S. Stack

EMG: O. Markov, K. McIntosh, N. Balta, T. Nankervis

DANS: J. Ross, J. Caddy

OUT: L. Baker (Géré), D. Martin (Blessé)

AUBÉPINE

B: J.Sicily, J.Frawley, B. Hardwick

HB: B. Stratton, B.McEvoy, S. Burgoyne

C: R. Henderson, J.Worpel, I.Smith

HF: T. Scully, T.O’Brien, L. Breust

F: J. Gunston, J. Patton, C. Wingard

SUIVRE: J.Ceglar, T.Mitchell, L. Shiels

I / C: P. Puopolo, J. O’Meara, O.Hanrahan, S. Frost

EMG: J.Scrimshaw, M.Lewis, H. Jones, H. Morrison

DANS: J. O’Meara

SORTIE: H. Morrison (omis)

Western Bulldogs v GWS Giants, Marvel Stadium, vendredi, 19 h 50 AEST

BULLDOGS OCCIDENTAUX

B: B.Williams, A.Keath, C.Daniel

HB: J.Johannisen, Z.Cordy, H.Crozier

C: E.Richards, M.Bontempelli, J.Macrae

HF: B.Dale, A.Naughton, T.McLean

F: M.Wallis, J.Bruce, S.Lloyd

SUIVRE: T.English, J.Dunkley, B.Smith

I / C: M.Suckling, T.Liberatore, L.Vandermeer, L.Jong

EMG: P.Lipinski, W.Hayes, La.Young, J.Sweet

DANS: Z.Cordy, T.McLean, T.Liberatore

SORTIE: R.Gardner, B.Gowers, P.Lipinski (omis)

GWS GIANTS

B: N.Haynes, A.Corr, S.Taylor

HB: Z.Williams, P.Davis, H.Perryman

C: L.Whitfield, S.Coniglio, J.Kelly

HF: Z.Langdon, J.Cameron, D.Lloyd

F: B.Daniels, J.Finlayson, H.Himmelberg

SUIVRE: S.Jacobs, M.de Boer, C.Ward

I / C: J.Caldwell, L.Ash, J.Hopper, H.Shaw

EMG: S.Mumford, I.Cumming, T.Green, I.Hill

IN: Z.Langdon, L.Ash (débuts)

OUT: I. Cumming (omis), T.Greene (blessé)

North Melbourne v Sydney Swans, Marvel Stadium, samedi, 13h45 AEST

NORTH MELBOURNE

B: K.Hayden, R.Tarrant, J.Pittard

HB: L.McDonald, J.Walker, S.Atley

C: T.Thomas, J.Simpkin, J.Polec

HF: S.Higgins, B.Brown, C.Taylor

F: J.Ziebell, C.Zurhaar, M.Wood

SUIVRE: T.Goldstein, B.Cunnington, J.Anderson

I / C: T.Dumont, P.Ahern, J.Macmillan, A.Hall

EMG: M.Williams, A.Bonar, T.Xerri, T.Murphy

DANS: P.Ahern

SORTIE: B.Scott (omis)

SYDNEY SWANS

B: J.Lloyd, D.Rampe, A.Aliir

HB: C.Mills, R.Fox, H.Cunningham

C: L.Taylor, L.Parker, I.Heeney

HF: O.Florent, T.McCartin, J.Dawson

F: S.Gray, J.Rowbottom, W.Hayward

SUIVRE: C.Sinclair, J.Kennedy, T.Papley

I / C: C.O’Riordan, J.McInerney, N.Blakey, G.Hewett

EMG: R.Stoddart, R.Clarke, H.McLean, B.Ronke

DANS: R.Fox

OUT: K.Brand (blessé)

Collingwood v St Kilda, MCG, samedi, 16 h 35 AEST

COLLINGWOOD

B: J.Crisp, J.Roughead, J.Howe

HB: B.Maynard, D.Moore, J.Noble

C: J.Daicos, S.Pendlebury, W.Hoskin-Elliott

HF: J.Stephenson, B.Mihocek, C.Brown

F: J.De Goey, D.Cameron, J.Elliott

SUIVRE: B.Grundy, T.Adams, S.Sidebottom

I / C: C.Mayne, R.Wills, T.Brown, T.Phillips

EMG: J.Madgen, J.Thomas, M.Cox, B.Sier

DANS: J.Stephenson, R.Wills

SORTIE: J.Madgen, J.Thomas (omis)

ST KILDA

B: B.Paton, C.Wilkie, J.Carlisle

HB: B.Long, D.Howard, H.Clark

C: B.Hill, S.Ross, J.Billings

HF: D.Hannebery, M.King, Z.Jones

F: P.Ryder, T.Membrey, D.Butler

SUIVEZ: R.Marshall, J.Steele, J.Gresham

I / C: J.Marsh, N.Coffield, J.Lonie, N.Hind

EMG: J.Battle, D.McKenzie, R.Abbott, J.Sinclair

DANS: J.Marsh

OUT: J.Geary (blessé)

Geelong v Carlton, stade GMHBA, samedi, 19h40 AEST

GEELONG

B: H.Taylor, M.Blicavs, J.Henry

HB: M.O’Connor, T.Stewart, J.Bews

C: S.Menegola, P.Dangerfield, J.Selwood

HF: L.Dahlhaus, G.Rohan, M.Duncan

F: E.Ratugolea, T.Hawkins, G.Miers

SUIVRE: R.Stanley, G.Ablett, B.Parfitt

I / C: T.Atkins, Q.Narkle, C.Guthrie, Z.Tuohy

EMG: Z.Guthrie, D.Fort, J.Steven, J.Clark

CARLTON

B: L.Plowman, L.Jones, S.Docherty

HB: S.Petrevski-Seton, J.Weitering, K.Simpson

C: W.Setterfield, P.Cripps, S.Walsh

HF: J.Martin, L.Casboult, D.Cuningham

F: E.Betts, H.McKay, M.McGovern

SUIVRE: M.Pittonet, E.Curnow, M.Murphy

I / C: T.Williamson, J.Newnes, M.Gibbons, J.Silvagni

EMG: M.Kennedy, J.Honey, S.Philp, D.Lang

DANS: T.Williamson, J.Silvagni

OUT: N.Newman (blessé), D.Lang (omis)

Brisbane Lions v West Coast Eagles, Gabba, samedi, 19h40 AEST

BRISBANE LIONS

B: R.Lester, H.Andrews, D.Gardiner

HB: D.Rich, G.Birchall, C.Ah Chee

C: M.Robinson, J.Berry, H.McCluggage

HF: L.McCarthy, E.Hipwood, C.Rayner

F: O.McInerney, D.McStay, C.Cameron

SUIVRE: A.Smith, D.Zorko, L.Neale

I / C: J.Lyons, T.Berry, Z.Bailey, B.Starcevich

EMG: K.Coleman, S.Skinner, C.Ellis-Yolmen, N.Answerth

DANS: A.Smith

OUT: S.Martin (blessé)

AIGLES DE LA CÔTE OUEST

B: L.Duggan, W.Schofield, S.Hurn

HB: L.Jetta, T.Barrass, B.Sheppard

C: A.Gaff, E.Yeo, J.Redden

HF: J.Cripps, J.Darling, D.Sheed

F: L.Ryan, J.Kennedy, B.Ah Chee

SUIVRE: N.Naitanui, T.Kelly, L.Shuey

I / C: O.Allen, J.Petruccelle, J.Rotham, J.Brander

EMG: J.Waterman, T.Cole, B.Williams, J.Jones

DANS: W.Schofield, J.Rotham

SORTIE: J.McGovern (suspension), J.Nelson (omis)

Gold Coast Suns v Adelaide Crows, Metricon Stadium, dimanche, 13 h 05 AEST

SOLEILS DE LA CÔTE D’OR

B: C.Budarick, S.Collins, J.Lukosius

HB: P.Hanley, C.Ballard, J.Harbrow

C: L.Weller, H.Greenwood, N.Anderson

HF: W.Powell, S.Day, B.Ellis

F: A.Sexton, B.King, B.Ainsworth

SUIVRE: J.Witts, D.Swallow, M.Rowell

I / C (de): J.Bowes, B.Fiorini, T.Miller, C.Ellis, S.Lemmens, S.Flanders, N.Holman, D.MacPherson

DANS: B.Ellis, D.Swallow, C.Ellis, S.Flanders

ADELAIDE CROWS

B: F.McAsey, D.Talia, L.Brown

HB: P.Seedsman, T.Doedee, R.Laird

C: T.Lynch, R.Sloane, R.Atkins

HF: B.Crocker, D.Fogarty, B.Keays

F: N.McHenry, T.Walker, L.Murphy

SUIVRE: R.O’Brien, M.Crouch, C.Jones

I / C (de): B.Crouch, J.Kelly, K.Hartigan, W.Hamill, S.McAdam, W.Milera, B.Smith, E.Himmelberg

DANS: K.Hartigan, W.Hamill, S.McAdam, E.Himmmelberg

Essendon v Melbourne, MCG, dimanche, 15h35 AEST

ESSENDON

B: A.Francis, C.Hooker, M.Hurley

HB: A.Saad, M.Redman, J.Ridley

C: T.Cutler, A.McGrath, Z.Merrett

HF: D.Smith, W.Snelling, A.McDonald-Tipungwuti

F: J.Stringer, S.McKernan, J.Townsend

SUIVRE: T.Bellchambers, D.Heppell, D.Shiel

I / C (de): D.Parish, K.Langford, D.Zaharakis, C.McKenna, M.Guelfi, P.Ambrose, B.Ham, O.Fantasia

DANS: C.McKenna, P.Ambrose, B.Ham, O.Fantasia

MELBOURNE

B: C.Salem, S.May, N.Jetta

HB: J.Harmes, J.Lever, T.Rivers

C: E.Langdon, C.Oliver, A.Tomlinson

HF: A.Brayshaw, T.McDonald, J.Hunt

F: H.Bennell, B.Fritsch, J.Melksham

SUIVRE: M.Gawn, C.Petracca, J.Viney

I / C (de): N.Jones, L.Jackson, M.Hibberd, M.Hannan, A.vandenBerg, A.Neal-Bullen, K.Pickett, J.Smith

DANS: M.Hibberd, M.Hannan, A.vandenBerg, K.Pickett

Fremantle v Port Adelaide, Metricon Stadium, dimanche, 18h10 AEST

FREMANTLE

B: L.Ryan, G.Logue, R.Conca

HB: S.Hill, B.Cox, J.Aish

C: B.Bewley, N.Fyfe, A.Cerra

HF: A.Brayshaw, M.Taberner, S.Sturt

F: T.Colyer, J.Hogan, M.Walters

SUIVRE: R.Lobb, D.Mundy, D.Tucker

I / C (de): E.Hughes, L.Schultz, B.Matera, H.Young, C.Serong, N.Wilson, C.Blakely, B.Banfield

DANS: S.Hill, S.Sturt, J.Hogan, N.Wilson, C.Serong, C.Blakely

OUT: T.Duman (omis), S.Darcy (blessé)

PORT ADELAIDE

B: T.McKenzie, T.Clurey, R.Bonner

HB: H.Hartlett, T.Jonas, D.Byrne-Jones

C: X.Duursma, T.Rockliff, K.Amon

HF: S.Powell-Pepper, T.Marshall, C.Rozee

F: Z.Butters, C.Dixon, R.Gray

SUIVRE: S.Lycett, D.Houston, T.Boak

I / C (de): M.Bergman, B.Ebert, S.Motlop, J.Westhoff, K.Farrell, M.Georgiades, P.Ladhams, O.Wines

DANS: M.Bergman, M.Georgiades, K.Farrell, P.Ladhams, O.Wines

OUT: R.Burton (blessé)