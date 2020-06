Annonce officielle de Kissing Booth 2 – Détail du casting et du complot

– – –

Kissing Booth 2 a été annoncé officiellement, nous avons ici son détail de distribution et d’intrigue. The Kissing Booth est un film de 2018 qui est sorti dans Netflix lui-même. Le public a adoré le spectacle et a donné tant de critiques positives sur le film. selon les critiques, le film était en retard.

Les tomates pourries ne lui ont donné que 17 pour cent de fruits frais, ce qui est très médiocre. Mais si vous vérifiez les goûts des téléspectateurs, il semble que près de 90% des téléspectateurs ont aimé le film. eh bien, il y a aussi de bonnes nouvelles pour eux car le film revient avec une autre partie.

Date de sortie de Kissing Booth 2

La deuxième partie de Kissing Booth sortira sur Netflix le 24 juillet. Le film a été achevé avant que la pandémie du coronavirus ne frappe le monde, il n’y aura donc pas de retard dans la date de sortie du film. eh bien, c’est aussi une bonne nouvelle pour les fans.

Les acteurs de Kissing Booth 2

Les trois principaux rôles du film seront également de retour dans la deuxième partie. Joey King sera de retour en tant qu’Elle Evans, Jacob Elordi, qui a été vu pour la dernière fois dans Euphoria sera de retour en tant que Noah Flynn, Joel Courtney sera également considéré comme Lee Flynn.

La distribution de soutien du film sera également de retour. Meganne Young sera probablement considérée comme la petite amie de Lee Flynn dans la suite, comme Rachael. Molly Ringwald reprendra son rôle de Mme Flynn (Lee et la mère de Noah).

L’intrigue de la deuxième partie

Netflix avait publié un synopsis de la suite. Cela dit qu’Elle Evans n’a passé l’été le plus exquis de sa vie avec son petit ami, Noah. Maintenant, Noah est à Harvard et Elle doit jongler avec une relation à longue distance avec son meilleur ami Lee dans son collège fantastique.

Eh bien, c’est ça les gars. J’espère que vous êtes également enthousiasmé par le film.

