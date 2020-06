Annonce du village repéré, l’événement PS5 révèle une rumeur

Resident Evil 8: Village a fait l’objet de nombreuses fuites et rumeurs cette année. Avec des remakes de Resident Evil 2 et 3 maintenant sorti, et Resident Evil 7 sorti au début de 2017, le temps est proche pour un nouvel original Resident Evil pour continuer l’histoire là où elle s’était arrêtée. Une liste désormais supprimée sur le détaillant allemand GamesOnly semble confirmer Resident Evil 8: Village, avec une maquette de boîte et un slogan disant que c’est « l’ajout le plus sombre et le plus cruel de la franchise ».

La liste maintenant supprimée a été capturée par @KenXyro sur Twitter, le lien redirigeant maintenant vers la page principale de GamesOnly.

Un détaillant allemand a inscrit Resident Evil 8: Village [Uncut Edition] pour la PS4 Ils décrivent le jeu comme «l’ajout le plus sombre et le plus cruel à la franchise». • https://t.co/mQXp5EayrZ pic.twitter.com/uLtRUutKoV – Ken Xyro | ᕕ (ᐛ) ᕗ (@KenXyro) 7 juin 2020

La pochette incluse indique qu’il s’agit d’une «œuvre non officielle» et comporte un filigrane GamesOnly.at, alors ne vous attendez pas à ce que ce soit la couverture et les images clés lorsque le jeu est finalement annoncé.

L’annonce divulguée suscite à nouveau des spéculations et des rumeurs selon lesquelles Resident Evil 8: Village fera partie de la vitrine de l’événement révélation du gameplay de la PS5, qui vient d’être reprogrammée aujourd’hui pour ce jeudi 11 juin. Cela devait initialement se produire la semaine dernière le 4 juin, mais les protestations et conversations mondiales autour de Black Lives Matter et de la brutalité policière ont poussé Sony à prendre du recul et à laisser ces voix se faire entendre en cette période cruciale.

S’alignant sur l’événement original du 4 juin, un certain Resident Evil les jeux ont été mis en vente, ce qui a fait croire à beaucoup que la vente devait être couplée avec la grande annonce du prochain match.

Je suis sûr à 99% que maintenant RE8 est à l’événement de révélation PS5. Comme d’autres l’ont remarqué, tous les jeux RE ont été mis en vente hier, et RE7 en particulier a bénéficié de la réduction la plus profonde qu’elle ait jamais vue de loin, à peu près au même moment où l’événement révélant la PS5 devait se produire hier. Donc voilà. – AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 5 juin 2020

La fuite sur le détaillant allemand est encore un autre élément émouvant de la gigantesque machine de marketing de jeux vidéo et, en particulier lorsque les événements sont retardés pour des raisons extérieures, il est difficile de saisir tout ce qui était censé être mis en ligne pour chaque région et de les amener tous à bien retarder leur propre timing. Combien de fois des jeux ont-ils été annulés par des fuites de précommande de petits détaillants internationaux ou d’autres services tiers et merch (en vous regardant Ubisoft et vos jeux qui ont été divulgués via … un trousseau).

Comme pour la plupart des fuites, prenez votre portion de sel avec celle-ci, bien qu’elle semble être l’une des plus crédibles.

[Via: Prima]