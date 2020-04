Annonce du casting de Superman: Man of Tomorrow pour le film d’animation

By





Superman: l’homme de demain sera le prochain film d’animation DC Comics de Warner Bros. Animation. Le film « trouve Clark Kent travaillant comme stagiaire pour le Daily Planet et apprenant sur le tas comment sauver la ville de Metropolis. » Exprimer Clark dans ce film sera Darren Criss (Glee, Hollywood), et son ennemi juré Lex Luthor sera exprimé par Zachary Quinto (Héros, Star Trek). Alexandra Daddario (Col blanc, véritable détective) exprimera Lois Lane. Deux autres personnages qui seront dans le film sont Lobo et Parasite. Lobo sera exprimé par Ryan Hurst (Fils de l’anarchie) et Parasite seront exprimés par Brett Dalton (Agents de S.H.I.E.L.D.). Superman: l’homme de demain a vu sa distribution révélée par E.W.

Encore un autre film d’animation DC mettant en vedette Superman, alors oui, je suppose. Je souhaite vraiment qu’ils se ramifient plus souvent avec Batman et Superman avec ces choses. Je suis tombé comme à chaque fois qu’ils font un Justice League; ils doivent faire deux ou trois Batman ou Superman. Je comprends, et il est probablement intelligent pour eux de le faire de cette façon. Superman a obtenu 10 de ces films d’animation maintenant, y compris Superman: l’homme de demain. Batman est le leader du clubhouse, cependant, avec 14. C’est fou. J’aime le fait qu’ils obtiennent une nouvelle distribution de voix pour chacun d’eux, c’est amusant de voir ce que chaque acteur apporte au rôle de Big Blue.

Le casting de voix comprend également Ike Amadi (Effet de masse 3) en tant que Martian Manhunter, Neil Flynn (Scrubs) comme Jonathan Kent, et Bellamy Young (Scandale) comme Martha Kent. Superman: l’homme de demain est dirigé par Chris Palmer (Voltron: Legendary Defender) et écrit par Tim Sheridan (La mort de Superman). Il sortira sur Blu-ray, DVD et numérique cet été.

