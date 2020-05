Annonce des acteurs masculins et féminins de l’AC Valhalla Eivor

Semblable à Assassin’s Creed Odyssey, les joueurs choisiront s’ils veulent jouer un personnage masculin ou féminin dans Assassin’s Creed Valhalla. Cette fois, cependant, un seul protagoniste, un raider viking nommé Eivor, sera disponible. Les joueurs doivent simplement choisir la version masculine ou féminine, semblable à Effet de masse et d’autres RPG. À ce titre, deux acteurs différents ont été amenés à bord du projet. Le dernier royaume La star de Magnus Bruun exprime Eivor. Pendant ce temps, l’actrice danoise Cecilie Stenspil dépeint la version féminine de AC Valhalla’s protagoniste.

Bruun et Stenspil ont annoncé la nouvelle sur leurs profils de médias sociaux respectifs. Stenspil a pris note de son implication sur Instagram, exprimant son enthousiasme pour le rôle. Bruun a partagé son implication dans le post Twitter suivant après Valhalla’s la bande-annonce cinématique a été mise en ligne

Je suis très heureux d’annoncer que je joue Male Eivor dans Assassin’s Creed Valhalla!

Je n’arrive pas à avoir assez de ces vikings sanglants sexy! #assasinscreedvalhalla Regardez la bande-annonce ici: https: //t.co/FxPwCBpjeU

pic.twitter.com/PCA2ByeXVj – Magnus Bruun (@Magnus__Bruun) 30 avril 2020

Eivor mâle et femelle sont considérés Assassin’s Creed canon, selon le directeur narratif Darby McDevitt. En réponse aux questions des fans sur Twitter, il a taquiné que les choses deviendraient beaucoup plus claires une fois le jeu lancé.

Les deux choix sont canon, mais nous n’allons pas gâcher la façon dont nous avons réussi ce tour tant que vous n’aurez pas joué le jeu. – Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) 30 avril 2020

Avec une nouvelle façon de gérer le personnage principal vient plus d’options de personnalisation. Tout au long de Valhalla, les joueurs pourront mettre à niveau et personnaliser Eivor dans leur établissement, changer les tatouages, les peintures de guerre, les styles de barbe, etc. Fait intéressant, la mécanique des RPG subit des changements dans tous les domaines, avec un système d’équipement révisé, un nouveau «graphique de compétences» et une nouvelle approche des capacités.

Le suivant Assassin’s Creed entrée lance cette saison de vacances pour la PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series X.

[Source: Twitter, Instagram]

