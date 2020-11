Anniversaire de la mort de Robert Enke – Consultant Jörg Neblung dans une interview: « Vous vieillissez, ma chère, j’ai plaisanté »

Le 10 novembre marque le 11e anniversaire de la mort de Robert Enke. Jörg Neblung a rencontré Enke en 1996 lorsqu’il a déménagé au Borussia Mönchengladbach. Neblung devint plus tard le conseiller d’Enke – et fut l’une des rares personnes à connaître la maladie d’Enke depuis le début.

Cette conversation a été publiée pour la première fois à l’occasion du 10e anniversaire de la mort de Robert Enke le 10 novembre 2019

Dans une interview avec SPOX et Goal, Neblung regarde en arrière et parle des derniers jours d’Enke, de ses talents d’acteur, du temps qu’ils ont passé ensemble dans un appartement partagé à Cologne et de ce qui a changé en relation avec le football depuis lors.

M. Neblung, la mort de Robert Enke marquera le dixième anniversaire dimanche. Depuis combien de temps le temps s’est-il écoulé?

Jörg Neblung: Je me rends compte: plus on vieillit, plus le sablier tourne vite. Dans ce cas particulier, c’est assez incroyable que ce soit censé durer dix ans. C’est ce que disent toutes les personnes impliquées. Une expérience très drastique est simplement présente pendant plus longtemps. Il me semble que la mort de Robert remonte à cinq ans.

Était-ce votre première expérience avec la mort d’un proche?

Bloquer: Et.

Qu’est-ce qui a déclenché cette expérience en vous?

Bloquer: Humilité pour la vie et gratitude pour ce que l’on a. Je suis toujours très reconnaissant et heureux d’avoir ce cachet d’être le conseiller d’Enke – malgré ce résultat difficile. Je ne veux juste pas rater le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons eu de très beaux moments, des combats difficiles, des phases difficiles en raison de la mort de sa fille et de sa dépression. Les aspects positifs prédominent définitivement. J’adore penser à lui et aussi parler de lui.

© imago images

Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez vu Enke?

Bloquer: C’était après son dernier match contre le HSV. C’était un énorme début pour lui de monter sur le terrain avec ce sentiment paralysant à moitié mort. Nous sommes ensuite rentrés ensemble à la maison. Je me suis assis dans la voiture avec un bon feeling.

N’avez-vous pas ressenti des signes de ce qui allait se passer deux jours plus tard?

Bloquer: Pendant ces jours et après le match, nous avons remarqué qu’il n’avait pas fait face à une erreur supposée dans un but comme il le faisait habituellement. Il a en quelque sorte passé outre. J’ai essayé, bien sûr, d’interpréter cela. Dans l’ensemble, cependant, nous étions tous d’avis qu’il a une tendance à la hausse. Nous pensions que le médicament fonctionnait et qu’il allait maintenant monter petit à petit pour sortir de la dépression – tout comme nous le savions depuis la première thérapie.

Quand la deuxième phase de dépression d’Enke a-t-elle commencé?

Bloquer: Cela a commencé lors du camp d’entraînement d’été 2009 en Autriche. Là, il m’a dit: Jörg, je me sens tellement brisé, je suis tellement fatigué, je ne sais pas non plus. Ensuite, j’ai fait des blagues parce qu’à cette époque, il avait vécu la meilleure vie qui soit. Il était numéro un de l’équipe nationale, avait adopté une fille merveilleuse et était libre de choisir de rester à Hanovre ou de passer dans un club de premier plan. Famille, amis, voisins – tout le cadre était bon. Je n’étais donc pas préparé à ce que cette maladie revienne. Vous vieillissez, ma chérie, ai-je plaisanté. En fin de compte, cependant, c’était le début de la fin. Son humeur empirait de semaine en semaine. Il a ensuite reçu les médicaments psychotropes environ huit semaines avant sa mort.

Quand avez-vous eu le dernier contact?

Bloquer: La veille de sa mort par SMS. Comment était-ce aujourd’hui? Oui, tout va bien. À ce moment-là, il ressentit la soi-disant constriction présuicide. Cela garantit aux déprimés une illumination claire, car ils savent qu’ils n’auront plus à souffrir beaucoup plus longtemps et que ce sera bientôt fini.

Ils ont ensuite tenté en vain de le contacter par téléphone le jour de sa mort.

Bloquer: Je n’ai même pas essayé de le contacter ce jour-là. Il nous a dit qu’il s’entraînait deux fois parce qu’il voulait rattraper son retard. Ensuite, il s’est avéré qu’il n’y avait pas du tout d’entraînement – même pas avec l’entraîneur des gardiens de but. Nous l’avons découvert parce que sa femme Teresa se demandait pourquoi il ne l’avait pas encore contactée. Elle a ensuite appelé l’entraîneur des gardiens de but parce qu’elle ne pouvait pas joindre Robert. Robert a dû voir ces appels car il était encore en vie au moment où ils ont été contactés. Lorsqu’il est devenu clair qu’il nous avait menti, nous avons paniqué. J’ai appelé Teresa pour vérifier la chambre de Robert pour des notes ou des indices. Là, elle a trouvé la lettre d’adieu.

La carrière de Robert Enke 1/19 Robert Enke souffrait de dépression. Il a gardé le silence sur la maladie. Seuls sa femme Teresa et ses confidents le savaient. Ils n’ont pas pu empêcher son suicide. Aujourd’hui marque le dixième anniversaire de sa mort. SPOX regarde en arrière. 2/19 Le 8 novembre 2009, à peine deux jours avant son suicide, Robert Enke était toujours dans le but de Hanovre 96 lors du match contre HSV. Il souffrait d’une grave dépression, mais garda les apparences jusqu’à la fin. 3/19 Deux jours plus tard, le gardien international s’est suicidé à ce passage à niveau d’Eilvese. Il a laissé derrière lui sa femme Teresa et une fille adoptive. 4/19 Le jeune Robert Enke a passé son Abitur au lycée sportif de Jena. Là, il a rencontré sa future épouse Teresa. Il a déménagé à Gladbach en 1996 via le club de deuxième division Carl Zeiss. 5/19 Après deux saisons sur le banc, le gardien junior de la DFB a fait sa percée en Bundesliga. Au cours de la saison 1998/1999, il a joué tous les matchs et s’est recommandé pour des tâches plus élevées. 6/19 De manière assez surprenante, à 23 ans, il a rejoint le club traditionnel portugais Benfica, où il n’a pas pu s’établir de manière permanente entre les postes. Après tout, comme ici en Coupe UEFA contre le Celta Vigo, il a pu accumuler des entraînements de match. 7/19 Selon Teresa Enke, le couple y a passé le plus beau moment en privé. Après avoir rejoint le club mondial de Barcelone, sa maladie a montré son côté le plus laid. « Il a eu la dépression clinique la plus grave là-bas », a déclaré Teresa en regardant en arrière. 8/19 Il a perdu la course pour la place régulière au Barca contre le jeune Victor Valdez, et a ensuite été soigné à Cologne. Une fin de carrière était imminente. 9/19 Mais le traitement a fonctionné, Enke a poursuivi sa carrière – après un bref passage à Fenerbahce à Istanbul, il a été embauché à Hanovre 96. Là, il a immédiatement progressé pour devenir l’un des meilleurs. 10/19 Surtout en tête-à-tête, Enke a montré des performances exceptionnelles et s’est développé au fil du temps pour devenir un gardien de Bundesliga supérieur à la moyenne. 11/19 L’un des coéquipiers à l’époque était le jeune Per Mertesacker. Avec le défenseur central, Enke a établi 96 en Bundesliga. 12/19 Dans sa vie privée, il subit bientôt un coup du sort. Sa fille, née en 2004, souffrait d’une malformation cardiaque congénitale. Peu de temps après cet enregistrement en mars 2006, l’enfant est décédé. 13/19 Une semaine seulement après la mort de son petit, Enke était de retour entre les postes de ses Hanovriens. Il a pris cette décision en accord avec sa femme, comme elle l’a révélé dans une interview avec SPOX. 14/19 En termes de sport, Enke était l’un des plus constants de sa guilde à cette époque. Cela n’est pas passé inaperçu par l’entraîneur national Joachim Löw, qui l’a nommé dans l’équipe DFB après la Coupe du monde 2006. 15/19 En 2007, Enke a même fait ses débuts dans l’équipe nationale allemande. Il a fait un total de huit missions avec l’aigle sur sa poitrine. Après la démission de Jens Lehmann, « Joachim Löw lui a même garanti celui-là », a expliqué Teresa Enke. 16/19 Mais la maladie insidieuse est revenue à ce sommet. « Je pense que Robert avait peur: » Et ensuite? » – et que cela a également déclenché sa dépression », a déclaré Teresa Enke. 17/19 Début novembre 2009, Robert Enke s’est suicidé. Lors du service commémoratif officiel quelques jours plus tard, des dizaines de milliers de personnes se trouvaient dans le stade de Hanovre. Des coéquipiers de 96 personnes ont porté le cercueil hors du stade avec des larmes. 18/19 Teresa Enke a fondé la Fondation Robert Enke en coopération avec le DFB et Hannover 96. L’objectif est de déstigmatiser la dépression et d’offrir à la société, au football et aux professionnels un point de contact. 19/19 Robert Enke avait 32 ans. Il était l’un des meilleurs gardiens de but allemands de son temps, un père et un mari aimant. Malheureusement, il a perdu le combat contre la maladie récurrente de la dépression.

Comment avez-vous enfin appris sa mort?

Bloquer: Après qu’il soit devenu clair qu’il avait laissé une note de suicide, Teresa est immédiatement partie avec un ami pour fouiller la zone et trouver sa voiture. J’ai signalé une personne disparue à la police par appel d’urgence. Puis j’ai immédiatement téléphoné à Teresa pour obtenir un rapport sur ce qui se passait exactement là-bas. Vous avez en fait vu deux ambulances avec des lumières bleues pendant le voyage. Ceci, bien sûr, a accru notre grande inquiétude. Je lui ai dit de faire de même. En fin de compte, j’étais là en direct au téléphone quand elle a reçu la confirmation. À ce moment-là, j’étais assis seul dans ma chambre à Cologne – et soudain, quelqu’un a appelé d’elle imageJournal.

Était-ce une coïncidence?

Bloquer: Non. On m’a demandé si tout allait bien avec Robert. À ce jour, je trouve cela tout simplement incroyable. De toute évidence, elle avait image obtenir un indice de qui que ce soit. Ils en savaient plus que nous sur ce qui s’était passé. C’était très irritant.

Peu de temps après la mort d’Enke, Christoph Daum a également déclaré qu’il s’était confié à lui lorsque Daum était son entraîneur à Fenerbahce à Istanbul. Vous avez alors dit que vous étiez très surpris par cette déclaration. De quelle manière?

Bloquer: De nombreuses histoires cryptiques et mensonges se sont répandues dans les jours qui ont suivi sa mort. Avant que d’autres choses de ce genre n’apparaissent en public, qui sont dépourvues de toute vérité, je suis devenue claire à un moment donné dans une interview. J’ai également reçu une injonction de l’avocat de Daum, que je n’ai bien sûr pas signée.