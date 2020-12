Anneau de retour sur Rainbow Bridge à Tokyo Bay

Les cinq anneaux olympiques sont de retour dans la baie de Tokyo.

Ils ont été retirés pour maintenance il y a quatre mois, peu de temps après le report des Jeux olympiques de Tokyo à l’année prochaine en raison de la pandémie de COVID-19.

Les anneaux sont arrivés mardi après une courte croisière depuis la ville voisine de Yokohama et sont positionnés sur une barge à l’ombre du Rainbow Bridge de Tokyo.

Les anneaux – peints en bleu, noir, rouge, vert et jaune – sont gigantesques. Ils mesurent environ 15 mètres de haut et 33 mètres de long – environ 50 pieds de haut et 100 pieds de long.

Les anneaux seront allumés la nuit et annoncent la venue des Jeux olympiques de Tokyo, qui doivent s’ouvrir le 23 juillet 2021, suivis des Jeux paralympiques le 24 août.

Les anneaux ont fait leur première apparition au début de 2020, quelques mois à peine avant le report des Jeux olympiques fin mars.

La réapparition des anneaux est le dernier signe que les organisateurs et le Comité international olympique sont de plus en plus convaincus que 15 400 athlètes olympiques et paralympiques peuvent entrer en toute sécurité au Japon pendant la pandémie.

Ces Jeux olympiques ne ressembleront à aucun autre.

Ils dépendront en partie de la disponibilité des vaccins et des tests rapides pour le COVID-19, et des athlètes et autres participants suivant des règles strictes pouvant impliquer des quarantaines, un nombre limité de fans sur les sites et des athlètes quittant le Japon peu de temps après avoir terminé leurs compétitions.

Les organisateurs ont été vagues sur la manière exacte dont les Jeux olympiques se dérouleront. Les plans évoluent avec des dizaines de contre-mesures COVID-19 lancées, impliquant des athlètes, des fans et des dizaines de milliers d’officiels, de juges, de VIP, de médias et de diffuseurs.

Un homme passe devant les anneaux olympiques de Tokyo alors que la ville marque un an avant les Jeux reportés. (AP)

Les protocoles devraient devenir plus clairs au début de 2021 lorsque des décisions doivent être prises pour autoriser les fans de l’étranger, ce qui affectera les revenus de la vente de billets.

Le compteur continue de fonctionner avec des milliards de dollars, les contribuables japonais prenant en charge la plupart des factures. Des rapports au Japon cette semaine indiquent que le coût du report est d’environ 3 milliards de dollars.