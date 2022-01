Anne With an E : La vraie raison pour laquelle Netflix ne veut pas de nouvelle saison

Anne With An E ne reviendra peut-être pas sur le petit écran, même si les fans ont de nombreuses questions laissées en suspens par l’intrigue, mais Netflix a peut-être une bonne raison à cela, Betanews vous explique.

Anne With an E est une série canadienne à succès basée sur les romans de Lucy Maud Montgomery publiés à l’origine en 1908, puis adaptés par Moira Walley-Beckett pour CBC et mettant en scène Amybeth McNulty dans le rôle de l’orpheline Anne Shirley, et ensuite distribués par Netflix au niveau international.

Pourquoi Netflix ne renouvelle pas Anne With an E ?

La série canadienne Anne With an E a connu un succès fulgurant sur la plateforme de streaming, amenant les fans à se demander pourquoi Netflix a décidé de mettre fin à la série juste après sa troisième saison, plus d’un an après l’annonce de son annulation.

Après la diffusion de la troisième saison d’Anne With An E à la télévision canadienne, sa diffusion en continu sur Netflix s’est accompagnée d’un choc : la troisième saison était la dernière. Les fans ne l’ont pas pris à la légère, allant jusqu’à payer des panneaux d’affichage pour promouvoir la série eux-mêmes et dans l’espoir d’une reprise surprise.

Néanmoins, l’histoire d’Anne Shirley a largement conquis les fans d’Anne With an E en raison de la force et du message de motivation qu’elle transmet : surmonter l’adversité pour aider les autres et défendre les innocents sans jamais renoncer à la liberté d’expression. N’oublions pas que Anne With an E s’inspire d’une époque marquée par le racisme, le machisme et les fausses apparences pour maintenir une société captive et en proie à la désinformation où ce qui est différent n’est tout simplement pas accepté.

Dans le même temps, la personnalité charismatique d’Anne Shirley est sérieusement mise à mal lorsque, après avoir traversé l’adolescence, elle doit s’avouer vaincue et accepter ses véritables sentiments pour son ami d’enfance Gilbert Blythe (Lucas Jade Zumann) après lui avoir conseillé d’épouser quelqu’un d’autre.

Anne | Bande-annonce VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Pas de saison 4 pour Anne With an E

Malheureusement, la série Anne With an E s’est terminée au moment où l’histoire d’amour entre Anne et Gilbert commençait à peine : ils se sont avoués leurs sentiments l’un pour l’autre, se sont séparés et ont pris des chemins différents pour poursuivre leurs ambitions professionnelles. Les fans d’Anne avec un E en voulaient plus, mais comme il s’agit d’une histoire qui traite spécifiquement de la croissance et du passage à l’âge adulte, Netflix a décidé de la terminer pour lui donner le cachet enfantin qu’elle méritait afin de continuer à rendre hommage aux romans d’origine de Lucy Maud Montgomery.

Cependant, ce n’est un secret pour personne que Netflix a laissé des traces dans Anne With an E, comme ce qui est arrivé à Ka’kwet, l’ami indigène d’Anne, et si ses parents ont réussi à la sauver après son enlèvement. De même, la cause de la mort de la femme de Bash (Dalmar Abuzeid), Mary (Katelyn Wells), a été mieux développée.

Pour rappel, les 3 saisons de Anne With an E sont disponibles en streaming sur Netflix.