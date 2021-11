Anne With An E : Pourquoi la série Netflix a-t-elle toujours autant de succès ?

Anne With An E nous a peut-être laissé l’envie de continuer à regarder plus d’épisodes, mais nous ne pouvons pas nier la quantité de leçons que la série Netflix nous a apportées pendant 3 saisons.

La série Anne With An E de Netflix est pleine de leçons de vie pour les personnes de tous âges. Il est rafraîchissant de voir Anne Shirley (Amybeth McNulty) vivre brillamment sans laisser les influences extérieures obscurcir son esprit trop longtemps. Malgré certains moments difficiles, Anne trouve toujours le moyen de voir le bien en toute chose, même lorsque ce bien est très petit. Betanews revient sur les raisons du succès de la série mettant en vedette le personnage d’Anne… la maison aux pignons verts

Les leçons de vie de Anne With An E qui enthousiasment

Pour Anne, les relations sont d’une grande importance, qu’elles soient romantiques ou loyales. Ses amitiés semblent être les liens les plus précieux, où elle peut vraiment être elle-même sans essayer d’être quelqu’un d’autre pour plaire à tout le monde.

Même lorsqu’ils ont commencé à être bloqués ou à manquer d’assurance, Anne donne tout à ses amis et essaie de les aider autant qu’elle le peut. La meilleure expression de l’amitié d’Anne est sa relation avec Diana, Cole et Miss Josephine. À travers chaque connexion, Anne a montré au public combien la vie peut être riche avec les bonnes personnes.

Anne ne s’ennuyait jamais. Même les choses les plus simples étaient des moments d’exploration et de questions créatives. Avec une expérience comme celle d’Anne dans la série Netflix, il serait facile de comprendre si elle était une personne beaucoup plus en colère ou fermée. Cependant, elle a brillé de mille feux même dans ses moments difficiles et a été un excellent exemple de la façon dont l’imagination peut conduire à certaines des meilleures inventions et idées.

Même lorsque c’est difficile, Anne essaie d’être gentille avec tout le monde. Bien sûr, il y a des moments où elle échoue, comme lorsqu’elle évite Gilbert pour que Ruby ne se mette pas en colère, mais elle ne le fait jamais juste parce qu’elle est laide. Elle est constamment amicale et accueillante envers tout le monde sans attendre trop en retour. La gentillesse d’Anne est une merveilleuse expression du caractère et très agréable à l’œil.

Entre la défense de ses amis et de sa famille, Anne a souvent dû se défendre elle-même. Il s’agissait d’un cours sur le développement du personnage, surtout après les sombres flashbacks où elle était malmenée et tourmentée par les autres enfants de l’orphelinat. Elle s’est constamment défendue contre les personnes qui remettaient en question ses origines, qui se moquaient de son apparence et celles qui la comprenaient mal. Le personnage d’Anne a rendu la série encore plus attrayante grâce à son courage.

Anne a lutté pendant son enfance et presque rien n’était de sa faute. Malgré ses problèmes, elle a trouvé un moyen de les surmonter. Voir le personnage principal d’Anne With An E surmonter de nombreuses difficultés m’a également rappelé que rien ne dure éternellement, y compris les mauvais moments. Les choses changeaient constamment dans le monde d’Anne, et elle trouvait le moyen d’en tirer le meilleur parti.