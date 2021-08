Anne With An E saison 4 : Quel aurait été le partenaire idéal pour chaque personnage ?

La romance joue un rôle important dans l’histoire de la série Netflix Anne With An E, mais elle a été annulée avant que les histoires des personnages puissent se développer, cependant, plusieurs téléspectateurs ont commenté avec qui chacun des personnages principaux aurait dû finir.

Anne With An E commence avec une fille qui a une perception idéalisée de ce que devrait être la romance, grâce en grande partie à son imagination et aux livres qu’elle lit ; on peut croire que tout le monde aurait eu une fin heureuse à la fin, alors qui aurait trouvé son partenaire idéal ?

Cole Mackenzie – Pas de partenaire

En tant que l’un des rares personnages queer de la série, le voyage de Cole (Cory Grüter-Andrew) est très important. Si la série avait été renouvelée pour un quatrième opus, il est possible qu’il aurait rencontré quelqu’un avec qui il aurait aimé être en couple.

En tant que l’un des rares personnages homosexuels de la série, le parcours de Cole (Cory Grüter-Andrew) est important. Si la série avait été renouvelée pour un quatrième épisode, il est possible qu’il aurait rencontré quelqu’un avec qui il aurait aimé être en couple.

À la fin de la saison 3 d’Anne avec un E, il vit avec Joséphine (Deborah Grover) à Charlottetown, où il peut enfin accepter et être fier de qui il est. C’est le premier endroit où il se sent à sa place et c’est un environnement sûr pour travailler sur son art. Pour l’instant, Cole est bien sans partenaire romantique, mais il pourrait être prêt dans le futur.

Marilla Cuthbert avec Matthew Cuthbert

Matthew (R. H. Thomson) et Marilla (Geraldine James) se soutiennent toujours l’un l’autre, même lorsque le reste d’Avonlea méprise leurs choix de vie. Ce n’est peut-être pas un couple romantique, mais ces frères et sœurs sont heureux de partager leur vie et d’élever Anne (Amybeth McNulty) sans suivre les conventions sociales.

Anne Shirley-Cuthbert avec Gilbert Blythe

Dès leur première rencontre, il est clair qu’Anne et Gilbert (Lucas Jade Zumann) forment un couple parfait. Gilbert le sait aussi, mais Anne nie ses sentiments pendant longtemps. Lorsqu’elle réalise enfin que les histoires d’amour dans la vie réelle ne sont pas les mêmes que dans les romans, elle voit que Gilbert a toujours été plus qu’un ami.

Dans Anne With An E, Gilbert est l’une des rares personnes qui apprécient vraiment l’imagination et l’excentricité d’Anne, et c’est ce qui l’a poussée à l’aimer au départ, et il n’y a donc personne de mieux pour elle que lui.