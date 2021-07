Anne With An E saison 4 : Combien de signatures faut-il pour relancer la série ?

La série dramatique, basée sur les livres Anne… la maison aux pignons verts, a été annulée après trois saisons. Anne With An E rêve du renouveau de Netflix et pour cela les fans continuent de signer la pétition Change.org Combien de signatures ont-ils et à quel point est-ce proche du record ?

Les fans de l’adaptation Netflix, Anne With an E sont déterminés à aider à renouveler la série, malgré son annulation il y a près de deux ans. La série a été annulée avant la sortie de Netflix pour la troisième saison, que le radiodiffuseur a ensuite commercialisée comme la « dernière » saison de l’histoire.

Pourquoi les fans n’ont pas perdu espoir pour Anne With an E Saison 4 ?

Mais « Anne Nation » s’est depuis rallié, déterminé que la créatrice de la série Moira Walley-Beckett (Breaking Bad) obtiendra une autre chance de sa mise à jour audacieuse sur la série de romans bien-aimée de LM Montgomery sur l’orpheline aux cheveux roux Anne Shirley.

Il n’y a actuellement aucun plan pour une quatrième saison de Anne avec un E. La série a été annulée de manière inattendue en 2019, après l’échec des négociations entre le diffuseur canadien CBC et le streamer Netflix.

Avance rapide à ce jour, et rien n’a suggéré qu’un streamer reprenne la série de manière imminente, tandis que la protagoniste Anne, Amybeth McNulty, a maintenant été jeté dans Stranger Things, ce qui signifie une quatrième saison avec l’actrice dans un proche avenir pour l’instant.

Anne With An E : Pétition -Renouveler Anne avec un E pour la saison 4 !!

Les fans de Anne with an E ont continué à faire pression pour que l’émission soit renouvelée, que ce soit sur Netflix ou un autre diffuseur.

Les hashtags #lettersforanne, #renewAnneWithanE et #saveAnneWithanE ont fait (et continuent de faire) le tour des réseaux sociaux, avec des fans dévoués de la série (collectivement connus sous le nom de » Anne Nation « ) organisant des campagnes de rédaction de lettres programmées et contactant d’autres streamers et les annonceurs dans l’espoir que la série soit reprise.

Le site Web des fans a déjà programmé des événements pour la fin de l’année, par exemple « Network Email Day » et « IMDb Rating ». La pétition qui exhorte Netflix de renouveler Anne with an E a amassé plus de 1,5 million (1 539 000 pour être exact) de signatures depuis sa création, et le nombre continue de croître.

Espérons que cette pétition attire l’attention de Netflix et qu’ils décident de renouveler la série pour la saison 4 ! Anne voudrait que nous nous battions ! «

Non seulement cela, mais la campagne devrait également battre un record à l’avenir. Si Anne With An E avec sa campagne atteint 3 millions de signatures, elle deviendra l’un des groupes avec le plus de signatures sur Change.org (Bien que ce soit déjà à ce jour, la plus grande campagne d’une série télévisée).