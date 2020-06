«Anne With An E» Campagne de restauration de la saison 4 la plus grande

– – –

Mises à jour d’Anne With An E pour la saison 4: Cette émission Anne With An E a dépassé 600 000 signatures dans la campagne menée par les fans pour relancer l’émission. L’émission a également gagné la reconnaissance d’être l’une des plus grandes campagnes pour relancer l’émission dans l’histoire de Netflix.

La dernière saison de cette émission est sortie sur Netflix en janvier 2020 et bien que l’émission ait encore laissé beaucoup de couverture dans leurs saisons futures, la CBC et Netflix n’ont pas réussi à renouveler la quatrième saison de l’émission.

Anne With An E Saison 4

La coproduction sincère de Netflix avec le diffuseur d’État canadien CBC a été un favori des fans. La première saison de cette émission est sortie en mars 2017 et elle adapte les romans classiques de Lucy Maud Montgomery.

Le spectacle vient également de célébrer son troisième anniversaire avec leur showrunner Moira Walley-Beckett dit que «Anne nation vous êtes la plus douce! Merci à tous de vous souvenir qu’il y a 3 ans aujourd’hui, #AnnEWithAnE a été diffusé pour la toute première fois. Cela signifie tellement pour moi que vous vous en souvenez tous et que vous le célébrez maintenant ».

La troisième saison d’Anne avec un E a récemment fait la une des journaux après avoir passé une très bonne soirée aux Canadian Screen Awards annuels. Au total, tout a remporté 17 nominations, dont la meilleure actrice principale pour Amybeth McNulty et également la meilleure série dramatique en tête d’affiche.

Campagne pour sauver le spectacle

Il y a eu plusieurs jalons importants ou importants pour la campagne visant à sauver Anne avec un E, alors laissez-nous guider les gens à travers quelques-uns des plus grands.

Peut-être l’un des premiers signes de la dévotion d’Anne avec An E à l’effort des panneaux d’affichage du New York Times Square. De plus, les fans de l’émission ont dépensé de l’argent de leur poche pour acheter des panneaux d’affichage partout au Canada. Il y a également eu des rapports selon lesquels les fans ont acheté des panneaux d’affichage sur les autoroutes dans des États comme le Texas.

