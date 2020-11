Anne Hathaway offre des conseils à Zoe Kravitz de Batman pour jouer à Catwoman

Maintenant le temps est venu pour Le Batman, qui a commencé à tourner au début de cette année, a ensuite dû faire une pause d’environ six mois en raison de la pandémie, et est maintenant de retour dans la photographie principale. Alors naturellement, Zoe Kravitz a déjà eu beaucoup de temps pour se préparer à jouer à Catwoman et a tourné diverses scènes, et Anne Hathaway est convaincue que Kravitz fera de grandes choses avec le personnage. Cela étant dit, Kravitz a admis plus tôt dans l’année, qu’elle s’était inspirée de Catwoman de Michelle Pfeiffer et avait également lu Batman: première année, donc ce n’est pas comme si elle travaillait sur une ardoise entièrement vierge.