Anne Hathaway: Je n’ai dit à personne que j’étais enceinte

2020-10-30 01:00:11

Anne Hathaway «n’a dit à personne» qu’elle était enceinte, même si elle tournait son nouveau film, «Les sorcières», au moment de sa grossesse.

Anne Hathaway «n’a dit à personne» qu’elle était enceinte.

L’actrice de 37 ans attendait son fils Jack, maintenant âgé de 11 mois, lorsqu’elle tournait son nouveau film ‘The Witches’, et a déclaré qu’elle avait réussi à garder sa grossesse secrète sur le plateau parce que son « costume toujours en forme » même avec sa bosse de bébé.

Elle a déclaré: « Je n’ai vraiment dit à personne que j’étais enceinte parce que j’étais encore dans mon premier trimestre. Ensuite, quand je suis entré dans mon deuxième trimestre pendant le tournage, je n’en ai parlé qu’à quelques personnes. Mais le costume me convenait toujours. n’a pas ressenti le besoin d’en parler à personne.

Et la star – qui a Jack, ainsi que Jonathan, quatre ans, avec son mari Adam Shulman – a salué la créatrice de costumes de la production, Joanna Johnston, comme une « légende et un génie » pour l’avoir aidée à cacher sa bosse, comme elle devait le dire la créatrice à propos de sa grossesse car elle voulait qu’Anne porte un «corset».

Elle a ajouté à « Entertainment Tonight »: « Elle décrivait les gants et les gants ayant ces petits inserts d’ongles … et le tissu qu’elle allait utiliser et les silhouettes et tout était tout simplement génial. [Then she said,] «Je pense que nous devrions t’avoir, comme, un petit, tu sais, un corset pour avoir une taille de guêpe. Et j’ai juste dit: ‘Oh non, je n’aime pas celui-là. Je ne pense pas. Et elle a dit: «Quoi, pourquoi? … Et je ne pourrais pas dire: «Parce que je suis enceinte de cinq semaines».

«Je dis: ‘Je me connais juste en tant qu’interprète et je vais juste me sentir vraiment contraint. Je vais me sentir vraiment contraint et je vais être plus drôle si je n’ai pas quelque chose. »

Pendant ce temps, Anne s’est récemment ouverte sur la vie avec deux fils, car elle a dit que les frères et sœurs adoraient jouer à se battre entre eux.

Lorsqu’on lui a demandé comment Jonathan «gère» le fait d’avoir un jeune frère, elle a répondu: «Pas d’adaptation, juste de l’amour. Maintenant, Jack est assez grand pour lutter, et cela a apporté un nouvel élément à leur relation qui est vraiment mignon.»

Mots clés: Anne Hathaway, retour à l’alimentation