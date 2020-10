Annapurna Interactive lance Development Studio pour créer de nouveaux jeux

L’éditeur de jeux Annapurna Interactive commencera à développer ses propres jeux en interne avec la création d’un nouveau studio de développement interne.

La société a annoncé son intention de s’étendre au-delà de l’édition de jeux le 29 octobre, notant qu’elle travaillait sur un «nouveau titre interne passionnant et inopiné».

Annapurna recrute pour la nouvelle tenue et cherche à faire appel à un directeur de jeu et à un producteur senior pour superviser le nouveau jeu à venir. Son équipe d’édition cherche également à embaucher un coordinateur marketing, analyste de données marketing et responsable des versions pour aider la nouvelle équipe d’édition à gagner du terrain sur le marché des jeux bondés.

Annapurna garde des détails sur le nouveau titre à proximité du gilet – la société ne ferait aucun commentaire sur le sujet du prochain jeu, son genre ou les plates-formes sur lesquelles il sera disponible.

Annapurna publie des jeux pour PC, Xbox et PlayStation, et ses titres les plus populaires – y compris «What Remains of Edith Finch», «Outer Wilds» et «Sayonara Wild Hearts» sont disponibles sur toutes les plateformes, y compris les mobiles et la Nintendo Switch.

Auparavant, Annapurna Interactive venait de publier des jeux de développeurs tiers comme Simogo, avec lesquels elle avait signé un contrat d’édition en mars. La popularité du coureur d’action de Simogo «Sayonara Wild Hearts» a incité Annapurna à envisager de développer et de publier ses propres jeux en plus d’acquérir d’autres titres.

« Nous avons eu l’immense honneur de travailler avec certains des créateurs de jeux indépendants les plus talentueux au monde », a déclaré le président d’Annapurna Interactive, Nathan Gary, dans un communiqué jeudi. «Nous sommes nombreux à être issus du développement interne et nous sommes ravis d’en faire une partie intégrante d’Annapurna Interactive… Nous sommes impatients de partager davantage sur ce qui va arriver – tout est possible.