Anna Sorokin vs Simon Leviev : Lequel des 2 arnaqueurs est le pire ?

Qui est le pire entre Anna Sorokin (alias Anna Delvey) … et Simon Leviev (alias l’arnaqueur de Tinder) ? Ces deux individus charmants et rusés ont été qualifiés d’escrocs, d’arnaqueurs et de déviants de la société.

Ils ont tous deux volé des milliers de dollars à des victimes sans méfiance dans le passé. Ils ont tous deux été identifiés et dénoncés par le système judiciaire. Ils ont tous deux mis la main sur des quantités excessives de richesses qui ne leur appartenaient pas. En comparant les dommages causés par Anna Delvey et Simon Leviev, lequel est le pire ?

Anna Sorokin (Inventing Anna) ou Simon Leviev (l’arnaqueur de Tinder) ?

Grâce à Netflix, les téléspectateurs ont pu avoir un aperçu des crimes commis par Anna Delvey et Simon Leviev. Anna Delvey prétendait être une fausse héritière qui devait hériter de 60 millions d’euros le jour de son 25e anniversaire.

Inventing Anna est la série originale de Netflix qui raconte son histoire. Anna Delvey a été inculpée par les procureurs de Manhattan en 2017 pour avoir volé 300 000 dollars et tenté d’empocher 22 millions de dollars supplémentaires dans une banque. Elle a été inculpée de 10 chefs d’accusation de larcin, de vol et de tentative de vol.

Ses escroqueries visaient généralement des institutions financières, des hôtels, des entreprises et des membres de son riche cercle social. L’un des « amis » qu’elle a escroqués était un rédacteur en chef du magazine Vanity Fair, à qui Anna Delvey a pu soutirer 62 000 dollars. Pour arriver à ses fins, Anna Delvey utilisait souvent une application permettant de déguiser sa voix pour ressembler à un homme d’affaires établi.

Elle a réussi à tromper des personnes extrêmement intelligentes grâce à ses brillantes tactiques. Elle invitait des New-Yorkais fortunés dans des endroits chics et promettait de les rembourser s’ils payaient la note en vacances ou au restaurant. En fin de compte, elle ne remboursait jamais personne.

Inventing Anna | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

L’arnaqueur de Tinder est un documentaire original de Netflix qui se concentre sur l’histoire de Simon Leviev. Au lieu d’essayer d’escroquer des entreprises et des hôtels établis comme Anna Delvey, il manipulait les femmes pour qu’elles tombent amoureuses de lui (et pensent qu’il est très riche)… avant de leur demander d’emprunter de l’argent. Il prétendait avoir besoin de fonds pour sa protection et son bien-être.

Il envoyait des photos de lui avec l’air d’avoir été attaqué et prétendait que ses « ennemis » étaient en route pour lui faire du mal. Les femmes qui tombaient amoureuses de Simon Leviev étaient prêtes à s’endetter lourdement pour couvrir le coût de sa sécurité. Elles lui transféraient des milliers de dollars et lui transféraient d’énormes sommes d’argent.

Les trois femmes qui se sont présentées pour raconter leur histoire dans le documentaire sur ce qu’elles ont ressenti en se faisant escroquer par Simon Leviev font de leur mieux pour reconstruire leur vie après avoir vécu une trahison et un chagrin d’amour aussi dévastateurs.

En fait, elles ont même lancé une page GoFundMe pour les aider à remettre leur vie sur les rails. Pour l’instant, elles ont atteint un peu plus de 169 000 € sur un objectif de 600 000 €.

L'Arnaqueur de Tinder | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Anna Delvey et Simon Leviev ont tous deux fait des choses très désordonnées à une tonne de personnes sans méfiance pendant leurs vols. Mais lequel des deux est le pire ?

Les circonstances actuelles de Anna Delvey et Simon Leviev sont un facteur décisif

L’indication d’un escroc vraiment réussi (qui sait vraiment ce qu’il fait) se résume à la façon dont sa vie se termine après avoir été pris. Pour Anna Delvey, les circonstances actuelles après une vie d’escroquerie ne sont pas très impressionnantes. Elle a été brièvement libérée de prison en 2021, avant d’être à nouveau placée en détention dans l’attente d’un éventuel procès d’expulsion vers l’Allemagne.

Simon Leviev, quant à lui, est un homme libre qui vit sa vie au mieux en évitant de se rendre dans les pays où il a été accusé de fraude. Il réside actuellement en Israël, nie continuellement toutes les allégations portées contre lui et a même entamé un dialogue sur la possibilité de lancer sa propre émission de télé-réalité. Il est également payé par les fans qui souhaitent recevoir des messages vidéo personnalisés de sa part sur Cameo. Il exploite vraiment sa notoriété sur Netflix pour ce qu’elle vaut.

Il prétend être un « expert en immobilier » ces jours-ci, ce qui est plus que probablement un mensonge. Heureusement, il a été officiellement interdit d’utiliser Tinder, où il trouvait si facilement des femmes à manipuler.

Pour ce qui est de savoir qui est le pire entre Anna Delvey et Simon Leviev, il semble que Simon Leviev soit intrinsèquement bien pire et de loin.

Il a ciblé des femmes en faisant appel à leur côté émotionnel, ce qui est au-delà du mal et du sociopathe. Alors que Anna Delvey fait face à la musique pour ses crimes et attend un procès qui décidera si oui ou non elle sera expulsée, Simon Leviev ne fait pas nécessairement face à des répercussions … ce qui signifie qu’il est beaucoup plus sournois et rusé que le monde pourrait le réaliser. Pour ces raisons, Simon Leviev est pire que Anna Delvey.