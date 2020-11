Anivia va subir d’importants changements de qualité de vie, dit Riot

Anivia, l’un des champions les plus anciens mais les plus sous-joués League of Legends, est sur le point de subir plusieurs modifications potentielles de son kit dans le patch 10.25, a révélé aujourd’hui le directeur de la conception du gameplay de Riot Games, Mark Yetter.

Le Cryophoenix de la voie médiane a l’un des taux de victoire les plus bas de tous les champions, à environ 47% en Platine et plus, selon Champion.gg. En tant que tel, Riot est sur le point de mettre en œuvre plusieurs changements pour améliorer sa «fiabilité et sa flexibilité», tout en s’assurant qu’elle ne dépend pas de Tear of the Goddess pour le maintien du mana.

Ses statistiques de base ont été légèrement augmentées, avec une vitesse de missile d’attaque augmentée de 1500 à 1600, par exemple. Plus particulièrement, les dégâts sur son Q, Flash Frost, ont été réduits tandis que l’utilité et la vitesse du missile ont été améliorées. Le temps de recharge a été légèrement augmenté d’environ une demi-seconde, mais son effet de refroidissement est appliqué aux champions sur lesquels il passe.

Avec Anivia ayant besoin d’ajustements pour 10.25, @RiotAzuBK voulait élargir un peu la portée et lui faire une passe de QoL Objectifs: -Déliez-la de Tear donc c’est une option non obligatoire -Améliorer la fiabilité et la flexibilité de Q et R Le réglage peut encore changer, cela devrait être sur PBE la semaine prochaine pic.twitter.com/VHJr6a7Yk4 – Mark Yetter (@MarkYetter) 21 novembre 2020

Le W d’Anivia, Crystallize, devrait également être légèrement modifié. Le temps de recharge commencera à 20 secondes au lieu de 17 et progressera d’une seconde à chaque niveau amélioré, avec 16 au point le plus bas. Ce léger nerf est contré par la longueur du mur, qui a été légèrement augmentée dans les premiers niveaux de 400 à 500.

Son E, Frostbite, verra quelques légers buffs. Le coût en mana a été réduit et les dégâts légèrement augmentés. Plus particulièrement, les dégâts de son R ont été nerfs mais le temps de recharge a été réduit d’environ deux secondes.

Ces changements chercheront à augmenter potentiellement le taux de jeu d’Anivia, qui est juste en dessous de 1%, selon Champion.gg.

