Animorphs Movie in Development from Scholastic and Picturestart / Film

Même si Chaire de poule était le summum des livres populaires pour enfants dans les années 1990, le Animorphes la série n’était pas trop loin derrière. La série de science-fiction de l’auteur K.A. Applegate concentré sur cinq adolescents et un étranger qui ont la capacité de se transformer en n’importe quel animal qu’ils touchent. En utilisant leurs pouvoirs de transformation, ils combattent une invasion extraterrestre secrète de la Terre par une race extraterrestre parasite ressemblant à une limace appelée Yeerks qui peut contrôler les créatures vivantes en fusionnant avec leur cerveau par le conduit auditif. Cette bataille sera portée au grand écran avec un Animorphes film en cours de développement.

Le Hollywood Reporter a des nouvelles sur le Animorphes film en cours de développement. Le projet n’a pas de studio, mais le producteur Erik Feig et sa bannière de production Picturestart adaptera les livres pour le grand écran. Curieusement, il y a eu récemment une vague de discussions sur Animorphes sur les médias sociaux comme une alternative viable à la Harry Potter série d’après J.K. Rowling a été critiqué pour ses vues transphobes.

le Animorphes la série se compose de 54 livres publiés de 1996 à 2001. L’objectif principal est de cinq adolescents Jake, Marco, Cassie, Rachel et Tobias, et un étranger appelé Aximili-Esgarrouth-Isthill (surnommé Axe), dont la race connue sous le nom des Andalites a créé le technologie de transformation qui leur permet de se transformer en animaux. Les Yirks croient que les adolescents sont une force de frappe qui travaille avec les Andalites pour les empêcher de conquérir la Terre, alors ils sont à la hauteur de cette réputation et les combattent à chaque tour.

Chacun des six personnages principaux raconte les histoires de leur propre point de vue, et les livres ont été félicités pour avoir fourni des représentations authentiques et poignantes de la guerre, de la déshumanisation, de la moralité, du leadership, de la famille, etc. Sans dévoiler quoi que ce soit, la fin de la série ne fournit pas une résolution typique pour nos héros, et il sera intéressant de voir si Hollywood la changera pour qu’elle soit plus agréable au grand public ou si elle restera fidèle à la source. . Il y avait une série télévisée qui a duré deux saisons de 1998 à 2000, mais elle n’a pas pu atteindre la fin de l’histoire.

En parlant de ça, Animorphes obtiendra un peu plus de temps sous les projecteurs au fur et à mesure du développement du film, car Scholastic lancera une adaptation graphique de la série à partir du 6 octobre. L’écrivain nominé aux Eisner Awards Chris Gine adapte le premier livre, L’invasion, et la série continuera après cela. De plus, les six premiers livres du Animorphes La série sera réédité dans une boîte rétro, avec leur pochette originale des années 90.

Picturestart a établi un partenariat avec Scholastic pour donner vie à leur propriété intellectuelle établie, et Animorphes film tombe sous cet accord. Ils auront Erik Feig et Lucy Kitada produire avec Scholastic Entertainment Iole Lucchese et Caitlin Friedman. Pendant ce temps, Friedman supervisera également le développement du script avec Royce Reeves Darby de Picturestart, bien qu’aucun écrivain n’ait encore été annoncé. Lucchese a déclaré dans un communiqué:

«Les thèmes centraux de Animorphes ont résonné fortement auprès des enfants pendant plus de deux décennies, et le moment est venu pour un long métrage qui porte cette captivante aventure de science-fiction à un autre niveau pour le public d’aujourd’hui. Picturestart a un palmarès incroyable de succès, et Erik et son équipe sont les partenaires parfaits pour aider à mettre cette nouvelle série passionnante basée sur les livres pleins d’aventure sur les écrans de cinéma. «

Pendant ce temps, Feig a ajouté à la publicité traditionnelle en disant:

« Nous ne pourrions pas être plus heureux de travailler avec Scholastic pour nous adapter Animorphes, une série de livres emblématiques avec une combinaison incroyablement unique d’éléments passionnants, pleins d’esprit, extravagants et ancrés qui semblent trop pertinents pour notre époque. Nous savons que ces livres ont un banc de fans passionnés à juste titre, nous y compris, et nous espérons rendre Katherine Applegate et son co-auteur, Michael Grant, fiers de donner vie à Jake, Marco, Cassie, Rachel et Tobias. nouvelle génération. »

Les adaptations nostalgiques des propriétés des années 1990 se sont avérées pour la plupart fructueuses pour les studios, mais cela ne signifie pas intrinsèquement qu’elles se sont révélées être des productions de qualité. Personnellement, j’ai trouvé le dernier Chaire de poule les films pour être un gâchis, et puisque Picturestart était derrière cette franchise, je suis un peu préoccupé par un Animorphes film à la hauteur de l’héritage de la série de livres pour les enfants qui ont grandi sur eux et une nouvelle génération de fans. Nous le saurons bien assez tôt.

