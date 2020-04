Anime Haikyuu détails de la saison 5 et tout ce que vous devez savoir avant de regarder la série !!

– Publicité –



Anime Haikyuu Chaque détail que vous devez savoir

Il s’agit d’une série de mangas shōnen japonais. Il est écrit par Haruichi Furudate. La série est également illustrée par Haruichi Furudate. Haikyuu a été publié pour la première fois dans le Weekly Shōnen Jump en février 2012. Il est également publié dans le Shueisha’s Seasonal Jump NEXT! magazine. Environ quarante-deux volumes de tankōbon ont été libérés au Japon par Shueisha.

Puis après la publication réussie dans différents magazines. Il est sorti en tant que série télévisée animée en 2014. Il est produit par Production I.G. La première saison a été diffusée d’avril 2014 à septembre 2014. La deuxième saison a été diffusée en 2015. Et diffusée d’octobre 2015 à mars 2016. La troisième saison a été diffusée en 2016. Et diffusée d’octobre 2016 à décembre 2016. Elle a reçu une bonne réponse des téléspectateurs. . Et la quatrième saison est sortie récemment en janvier 2020.

Anime Haikyuu Saison – 5 détails

Après la fin de la quatrième saison, il y a plus de possibilité d’une saison cinq. Selon Netflix, la saison cinq peut être vue en juillet 2020. Il n’y a aucune nouvelle de coronavirus affectant la production de la saison cinq. Vous verrez certainement la saison cinq et elle montrera l’histoire où elle s’est terminée dans la saison quatre.

Plot of Anime Haikyuu Saison 5

L’histoire tourne autour du lycéen nommé Shōyō Hinata. Soudain, il a commencé à aimer le volley-ball après avoir vu un match à la télévision.

Shōyō Hinata a une petite taille, donc son joueur préféré devient «Little Giant». Il aime la façon dont Little Giant joue le jeu.

Mais lors du premier match qu’il a joué, ses rêves ont été anéantis lorsqu’ils ont été battus contre l’équipe favorite du championnat junior. L’équipe est également composée du soi-disant «roi de la cour» Tobio Kageyama. Sur les traces de Little Giant, il entre au lycée de Karasuno. Il veut vaincre Tobio Kageyama. Mais ils deviennent tous deux coéquipiers, maintenant l’équipe a les qualités de génie de Kageyama avec l’athlétisme pur de Hinata. Les deux ont d’excellentes tactiques de volley-ball. Les deux ont créé une étrange alliance entre eux qui leur a permis de gagner leurs différences. Ils deviennent de bons amis. Ils ont commencé à remplir l’équipe de plaisir et de rire. Et cela commence le voyage de l’équipe de volleyball masculin de Karasuno aux championnats nationaux.

Vous pouvez voir la bande-annonce officielle d’Anime Haikyuu season five sur la chaîne YouTube nommée Anymore Ads.

