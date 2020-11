Animal Crossing: New Horizons – Tous les nouveaux poissons, insectes et créatures marines disponibles en novembre

Animal Crossing: New Horizons fonctionne en temps réel et intègre des phénomènes naturels tels que les saisons et les changements climatiques. L’une des principales raisons de l’immense popularité du jeu de situation sociale est sa gamme de fonctionnalités qui ressemblent à la vie réelle. Attraper des insectes et du poisson ou plonger dans l’océan sont quelques-uns des aspects les plus agréables du jeu.

À l’approche de novembre, des changements mensuels sont sur le point de se produire dans New Horizons. Les îles de l’hémisphère nord sont en transition vers l’automne, tandis que les insulaires de l’hémisphère sud connaissent les mois de printemps agréables. Au fur et à mesure que le jeu fait entrer ou sortir de nouveaux poissons, insectes et créatures marines chaque mois, un assortiment de créatures quittera les îles après octobre. Certaines créatures qui partent disparaîtront jusqu’à l’année prochaine. Les joueurs pourraient envisager d’en attraper autant que possible avant la fin d’octobre.

Cependant, cela signifie également qu’un nouveau lot de créatures apparaîtra sur les îles en novembre, en fonction de l’hémisphère. Il est conseillé aux joueurs de garder leurs cannes à pêche, leurs filets anti-insectes et leur équipement de plongée à portée de main, car ils ont assez à ajouter à leur collection dans les prochains jours. Les îles Animal Crossing dans les deux hémisphères accueillent un nombre assez égal de nouveaux arrivants de bestioles.

Nous listons toutes les nouvelles créatures disponibles dans les deux hémisphères en novembre dans Animal Crossing: New Horizons ci-dessous. Attraper des poissons, des insectes et des créatures marines permettra aux joueurs de compléter les expositions du musée et de débloquer des recettes de bricolage.

Liste des nouvelles créatures Animal Crossing: New Horizons dans l’hémisphère nord en novembre

Le suivant 5 poisson arrivent dans les îles de l’hémisphère nord début novembre:

Nom

Emplacement

Taille de l’ombre

Temps

Prix

Bitterling River Tiny All-day 900 Blowfish Sea Medium-small 21h – 4h 5000 Tuna Pier Énorme Toute la journée 7000 Blue Marlin Pier Énorme Toute la journée 10000 Football fish Mer Moyen-grand 16h – 9h 2500

Le suivant 3 bugs arrivent dans les îles de l’hémisphère nord début novembre:

Nom

Emplacement

Temps

Prix

Demoiselle volant Toute la journée 500 Mole cricket Underground Toute la journée 500 Tarentule Au sol 19 h – 4 h 8000

Le suivant 5 créatures des grands fonds arrivent dans les îles de l’hémisphère nord début novembre:

Nom

Taille de l’ombre

Modèle de natation

Temps

Prix

Dungeness Crab Moyenne Mouvement régulier modéré Toute la journée 1900 Crabe royal Grand Rapide Toute la journée 8000 Concombre de mer Moyen Mouvement lent et constant Toute la journée 500 Cochon de mer Moyen Rapide 16 h à 9 h 10000 Crabe des neiges Grand Rapide Toute la journée 6000

Liste des nouvelles bestioles de l’hémisphère sud en novembre

Le suivant 8 poisson arrivent dans les îles de l’hémisphère sud début novembre:

Nom

Emplacement

Taille de l’ombre

Temps

Prix

Frog Pond Small Toute la journée 120 Catfish Pond Moyen-grand 16 h 00 – 9 h 00 800 Nibble fish River Tiny 9 h 00 – 16 h 00 1,500 Angelfish River Small 16 h 00 – 9 h 00 3000 Betta River Small 9 h 00 – 16 h 00 2500 Rainbowfish River Tiny 9 h 00 – 16 h 00 800 Giant Trevally Pier Large Tout -jour 4500 Mahi-mahi Pier Large Toute la journée 6000

Le suivant 8 bugs arrivent dans les îles de l’hémisphère sud début novembre:

Nom

Emplacement

Temps

Prix

Grand empereur violet Vol 4h – 19h 3000 Aile d’oiseau de la reine Alexandra Vol 8h – 16h 4000 Libellule baguée Vol 8h – 17h 4500 Patineur en eau douce 8h – 19h 130 Coléoptère plongeur En eau douce 8h – 19h 800 Coléoptère du violon Sur des souches d’arbre Toute la journée 450 Rosalia batesi beetle Sur des souches d’arbres Toute la journée 3000 Scorpion Au sol 19h – 4h 8000

Le suivant 8 créatures des grands fonds arrivent dans les îles de l’hémisphère sud début novembre:

Nom

Taille de l’ombre

Modèle de natation

Temps

Prix

Palourde géante Gigas Énorme Très rapide Toute la journée 15000 Oursin Petit Mouvement lent et constant Toute la journée 1700 Crayon d’ardoise Urchin Petit Mouvement moyen constant 16 h à 9 h 2000 Anguille de jardin tachetée Moyenne Mouvement lent et constant 4 h à 21 h 1100 Vampire Squid Grand Rapide 16 h à 9 h 10000

