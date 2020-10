Animal Crossing: New Horizons – Attrapez ces poissons, insectes et créatures marines avant la fin d’octobre

Animal Crossing: New Horizons propose un large éventail de fonctionnalités intéressantes qui représentent étroitement le monde réel. Quiconque a joué au jeu sait à quel point l’expérience est immersive et amusante d’attraper diverses créatures. De plus, le jeu de simulation sociale se déroule en temps réel et comprend des phénomènes naturels comme les saisons et les changements météorologiques.

Les changements et mises à jour mensuels sont fréquents dans le monde de New Horizons. Le jeu propose de nouveaux poissons, insectes et créatures marines qui nous rejoignent tous les mois. Par conséquent, un assortiment de bestioles quittera les îles de l’hémisphère nord et sud après le 31 octobre. Certaines de ces bestioles pourraient ne pas devenir disponibles pendant un certain temps, il est donc conseillé aux joueurs d’en attraper autant que possible avant la fin du temps imparti. L’hémisphère nord passant à l’automne en octobre, de nombreux insectes, poissons et créatures marines quitteront les îles d’ici. Pendant ce temps, les joueurs de l’hémisphère sud ne connaîtront pas autant de départs de bestioles car les agréables mois de printemps battent leur plein.

Nous listons toutes les créatures Animal Crossing: New Horizons, laissant les deux hémisphères après octobre ci-dessous. Les joueurs doivent garder un œil sur eux, afin de ne pas manquer d’attraper l’une des créatures pour terminer leur Critterpedia et les donner au Blather’s Museum. Par conséquent, il est important de savoir quelles bestioles partent pour vous assurer de les attraper avant la fin d’octobre.

Liste des animaux Crossing: les bestioles de New Horizons au départ de l’hémisphère nord après octobre

Le suivant dix poisson quittent les îles de l’hémisphère nord à la fin d’octobre:

Nom

Emplacement

Taille de l’ombre

Temps

Prix

Snapping Turtle River Large 21 h – 4 h 5000 Étang à poisson-chat Moyen-grand 16 h à 9 h 800 Rivière Tilapia Moyenne à petite Toute la journée 800 Rivière Angelfish Petite 16 h à 9 h 3000 Rivière Betta Petite 9 h à 16 h 2500 Rivière Rainbowfish Minuscule 9 h à 16 h 800 Murène Mer Mince Toute la journée 2000 Anguille à ruban Mer Mince Toute la journée 600 Jetée géante à carangues Grande Toute la journée 4500 Quai Mahi-mahi Grande Toute la journée 6000

Le suivant 10 bugs quittent les îles de l’hémisphère nord à la fin d’octobre:

Nom

Emplacement

Temps

Prix

Papillon jaune Voler 4h – 19h 160 Coléoptère tigre Au sol Toute la journée 1500 Punaise Sur les fleurs Toute la journée 120 Scorpion Au sol 19h – 4h 8000 Libellule rouge Vol 8h – 19h 180 Punaise à face humaine Sur les fleurs 19h – 8h 1000 Coccinelle Sur les fleurs 8h – 17h 200 Libellule Darner Vol 8h – 17h 230 Cricket au sol 17h – 8h 430 Libellule baguée Vol 8h – 17h 4500

Le suivant 2 créatures des grands fonds quittent les îles de l’hémisphère nord à la fin d’octobre:

Nom

Taille de l’ombre

Modèle de natation

Temps

Prix

Anguille de jardin tachetée Moyenne Mouvement lent et constant 4 h 00 à 21 h 00 1100 Isopode géant Large Fentes longues rapides 9 h 00 à 16 h 00 et 21 h 00 à 4 h 00 12000

Liste des bestioles de New Horizons au départ de l’hémisphère sud après octobre

Le suivant 3 poisson quittent les îles de l’hémisphère sud à la fin d’octobre:

Nom

Emplacement

Taille de l’ombre

Temps

Prix

Dab Sea Medium-small Toute la journée 300 Tuna Pier Immense Toute la journée 7000 Blue Marlin Pier Immense Toute la journée 10000

Le suivant punaise quitte les îles de l’hémisphère sud à la fin d’octobre:

Nom

Emplacement

Temps

Prix

Tarentule au sol 19h – 4h 8000

Le suivant 3 créatures des grands fonds quittent les îles de l’hémisphère sud à la fin d’octobre:

Nom

Taille de l’ombre

Modèle de natation

Temps

Prix

Concombre de mer Moyen Mouvement lent et constant Toute la journée 500 Crabe araignée Moyen Rapide Toute la journée 12000 Crabe des neiges Grand Fentes courtes et rapides Toute la journée 6000

