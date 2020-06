Angleterre vs Antilles: une rivalité historique de plus de 92 ans

Près de 93 ans après la première rencontre test entre les deux parties, l’Angleterre et les Antilles renoueront avec une rivalité qui a connu des sautes de fortune au fil du temps.

La partie antillaise est arrivée sur les côtes de l’Angleterre pour une série de trois matches qui débute en juillet et marque la reprise du cricket international après une brève interruption.

Bien que les Windies soient vraiment l’ombre de la grande équipe qu’ils étaient, ils prendront le terrain à Southampton en tant que détenteurs actuels du trophée Wisden. Pour conserver le trophée, il faudra cependant faire quelque chose aux visiteurs. Cela fait 33 ans qu’ils n’ont pas gagné une série de tests sur le sol anglais.

Cependant, ils peuvent s’inspirer d’un passé glorieux dans une rivalité qui a été ombragée par eux dans l’ensemble. Ci-dessous, nous jetons un bref regard sur l’histoire légendaire entre l’Angleterre et les Antilles.

Angleterre vs Antilles (Tests)

Séries – 37

L’Angleterre gagne – 14

Antilles gagne – 17

Dessine – 6

Dernière série: Les Antilles ont battu l’Angleterre par 2-1 (2019)

Un combat égal dans les premières années

La première série de tests entre les deux parties a été remportée de manière convaincante par les hôtes en 1928, avec Percy Chapman et ses hommes effectuant un balayage 3-0 sur une équipe des Antilles dirigée par Karl Nunes. Tel était le gouffre de qualité entre les deux à l’époque que l’Angleterre s’est retrouvée avec des victoires emphatiques manches dans chacun des trois tests.

Cependant, il n’a pas fallu trop de temps aux Antilles pour rattraper leur retard et les signes de reprise ont été observés dans la série suivante qui s’est terminée par un match nul 1-1 dans les Caraïbes. Ils ont remporté leur première victoire de série contre l’Angleterre en 1935, avec l’avantage de la maison faisant à nouveau l’affaire. Cependant, il faudra attendre 1950 avant qu’ils ne parviennent à renverser l’Angleterre. Les puissants affichages au bâton de Frank Worrell et d’Everton Weekes ont été au premier plan d’un triomphe convaincant de la série 3-1 pour les hommes des Caraïbes.

Pendant la majeure partie des quatre premières décennies de leur rivalité, les deux parties ont échangé des coups de poing et aucune n’a pu établir une période de domination prolongée sur l’autre. À cette époque, les Windies étaient propulsés par des piliers tels que Worrell et Weekes, alors qu’ils possédaient également les qualités polyvalentes inégalées des légendaires Garry Sobers.

L’Angleterre, quant à elle, comptait Fred Trueman, Ken Barrington et Colin Cowdrey dans leurs rangs. Entre 1028 et 1969, l’Angleterre et les Antilles ont verrouillé les cornes dans un total de 14 séries de tests entre elles. Au cours de cette période, les Anglais ont pu mettre la main sur sept victoires en série tandis que Windies s’est imposé à cinq reprises.

Incendie à Babylone alors que les Windies commencent une ère dominante

Cette rivalité entre égaux s’est rapidement transformée en une affaire totalement unilatérale alors que les Windies entamaient une ère de domination qui n’a encore été dépassée par aucune partie test de l’histoire. Le côté caribéen n’a jamais manqué de talent lors de ses précédentes incursions et regorge toujours d’une équipe d’animateurs dans le vrai style Calypso.

Tout cela a changé une fois que Clive Lloyd a été nommé capitaine vers la fin de 1974. Alors que l’équipe était auparavant une collection de joueurs de cricket talentueux des différentes nations qui composent les Antilles, la formation de cliques régionales signifiait qu’ils manquaient d’unité et de professionnalisme pour gagner constamment.

La nomination de Lloyd s’est révélée être la différence, le nouveau skipper pouvant réunir les joueurs sous une cause commune. Une tournée de châtiment en Australie en 1975-76 a changé la perspective des Antilles sous Lloyd, avec le côté adoptant une tactique qu’ils n’avaient pas employée auparavant. Après avoir affronté la force brutale de Dennis Lillee et Jeff Thompson Down Under, Lloyd a emballé son équipe avec des quilleurs rapides qui pourraient augmenter l’hostilité.

Avec une batterie au rythme enviable qui comprenait Michael Holding, Joel Garner, Colin Craft et Andy Roberts, les Windies ont intimidé chaque opposition jusqu’à la soumission. Soutenus par une unité de frappeurs tout aussi formidable composée de Sir Viv Richards, Gordon Greenidge et Desmond Haynes, les hommes de Lloyd se sont transformés en un camp invincible qui a obtenu un succès sans précédent.

Entre 1980 et 1985, les Antilles n’ont pas perdu une seule série de tests. Leur domination a été étendue à tous les formats et ils ont capturé les deux premières éditions de la Coupe du monde ODI tenue en Angleterre.

Comme toutes les équipes à cette époque, l’Angleterre était à la réception du puissant mastodonte des Antilles. Entre 1976 et 1988, la partie antillaise a remporté sept séries de tests au trot contre les Anglais, dont un célèbre blanchissage 5-0 en 1985. En fait, l’Angleterre n’a pas pu gagner une seule série contre les Antilles pendant une période de 25 ans s’étendant à 1998.

2000 – L’Angleterre retourne les vis

L’avènement du 21st siècle a marqué un déclin dramatique pour les Antilles, avec leurs jours de gloire des années 1970 et 1980 remplacés par une longue période de sécheresse. Malgré les services de Brian Lara, Courtney Walsh et Carl Hooper, la partie caribéenne a rapidement perdu l’aura qui avait jadis abasourdi leurs adversaires.

Après avoir été sommairement battu 3-1 par l’Angleterre de Nasser Hussain en 2000, les Windies ont goûté 10 défaites successives aux tests aux mains de leurs adversaires. Une séquence de quatre défaites consécutives en série a été interrompue momentanément en 2009, lorsque Chris Gayle et ses hommes ont vaincu les visiteurs dans une victoire 1-0 durement disputée dans les Caraïbes.

Le répit n’était cependant que temporaire, l’Angleterre retrouvant le chemin de la victoire dans les séries suivantes. Les quatre prochaines séries de tests ont vu l’Angleterre remporter la victoire trois fois, tandis que la série 2015 s’est terminée par un match nul 1-1.

Il y avait plusieurs facteurs pour la chute du cricket dans les Antilles, avec des luttes intestines dans la salle de conférence et la montée du format T20 ouvrant la voie à leurs problèmes de boule rouge.

Les vents bouleversent les Caraïbes

Les Antilles avaient déjà touché le fond avant de subir une défaite 2-0 en série au Bangladesh. Par conséquent, les choses ne semblaient pas exactement prometteuses lorsque l’Angleterre est venue visiter les Caraïbes au début de 2019.

Une surprise était en magasin pour Joe Root et ses hommes, car un côté des Windies inexpérimenté dirigé par Jason Holder a trouvé une inspiration rare. Menés par une performance talismanique du skipper lui-même, les hôtes ont tiré le meilleur parti des vulnérabilités présentes dans un côté anglais incohérent.

Bien que les Anglais aient réussi à enregistrer une victoire décisive dans le match final, deux victoires emphatiques lors des affrontements précédents ont permis aux Antilles de remporter une première série contre l’Angleterre en plus d’une décennie. Avec le stimulateur Kemar Roach trouvant le radar pour un changement et une double tonne spéciale de Holder, les Antilles ont pu donner aux fans à domicile une rare victoire de série à célébrer.

