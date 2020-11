Angelina Jolie félicitée après que le père Jon Voight ait publié une vidéo pro-Trump

Note à Angelina Jolie: ressentez-vous l’amour de Twitter?

La superstar oscarisée a été entraînée dans le tourbillon des médias sociaux qui roulait des yeux sur son père, Jon Voight, qui a publié une autre de ses vidéos en soutien au président Donald Trump. Mais alors que les utilisateurs de Twitter qualifiaient Voight de «papa totalement chauve-souris», ils offraient à Jolie de la sympathie pour le partage d’ADN avec le fan franc de POTUS.

«Chaque fois que Jon Voight va à la télévision pour nous dire à nouveau que l’Amérique a besoin de Trump, je me souviens qu’il est allé une fois à la télévision pour nous dire que sa fille Angelina Jolie était folle, et les médias l’ont traité comme un fait». une personne a écrit. «Ça doit être nul quand le monde pense que tu es fou parce que tu es totalement fou – papa l’a dit.

En plus d’être l’une des actrices les mieux payées d’Hollywood, le travail humanitaire de Jolie lui a valu d’être nommée Envoyée spéciale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et nommée Dame Commandeur honoraire de l’Ordre de Saint-Michel et Saint-George. .

La journaliste d’investigation Victoria Brownworth faisait partie de ceux qui c’est noté Les contributions de Jolie et les comparent à celles de son père: «Chaque fois que Jon Voight se présente pour dire quelque chose d’embarrassant et de fasciste, cela rappelle à tout le monde pourquoi sa fille, Angelina Jolie, est séparée de lui et s’est consacrée à des causes humanitaires pour les femmes et les enfants. «

Un autre a dit, «Chaque fois que je vois Jon Voight, je ne peux m’empêcher de me demander quel miracle lui a permis d’être le père d’Angelina Jolie. Je me demande s’ils ont fait un test ADN. Je ne l’achète pas.

«Angelina Jolie méritait bien mieux pour un père que Jon Voight. Jon Voight n’a jamais mérité une belle âme comme elle en tant que sa fille. Angelina est du bon côté de l’histoire… Jon est du mauvais côté pour toujours » Chrissi Nielsen a dit.

Alexander McKinley a noté l’éloignement public du célèbre père / fille: «Angelina Jolie et Jon Voight ont tendance l’un à côté de l’autre. Je pense que c’est le plus proche qu’ils aient été depuis des années.

Dans un vidéo posté mardi, Voight a déclaré: «Nous nous dirigeons dans une rue qui n’a pas de nom maintenant. Nous ne devons pas permettre à notre nation de s’effondrer. C’est ce qu’ils veulent: détruire l’Amérique. Laissez-moi vous avertir que nous courons un grand danger si nous tombons sous une administration Biden.

Il a poursuivi en affirmant que la Californie était «dirigée par une foule de gauche» et a qualifié le gouverneur Gavin Newsom et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de «honte pour l’humanité». Il a exhorté les partisans de Trump à «combattre ce mal maintenant», mais a insisté sur le fait que si ses pairs ont déclaré qu’il préconisait la violence, il était d’avis qu’en fait, ce sont eux qui préconisent la violence.