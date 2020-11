Angela Rayner dit que le parti travailliste est prêt à suspendre des «  milliers et des milliers  » de membres pour antisémitisme

Angela Rayner a lancé un avertissement sévère aux membres du parti travailliste qui continuent de refuser de «faire la vérité» sur l’antisémitisme. La dirigeante adjointe a déclaré à la conférence virtuelle d’un jour du mouvement travailliste juif qu’elle était prête à suspendre «des milliers et des milliers» de membres militants afin d’éradiquer le racisme dans les rangs du parti. La lettre d’information i politique a coupé le bruit «S’ils pensent que faire en sorte que les gens se sentent en danger ou indésirables dans nos réunions est une réponse au rapport de l’EHRC, alors ils doivent être hors de notre nous devrions avoir une certaine humilité et humilité, et nous devrions être à l’écoute et conscients de la douleur et de la colère des gens. Si je dois suspendre des milliers et des milliers de membres, nous le ferons. »« Totalement inacceptable »Elle a poursuivi en confirmant qu’un certain nombre de suspensions avaient été faites à la suite d’une réunion du parti travailliste de la circonscription de Nottingham Est vendredi. Il a été constaté que la réunion avait enfreint les règles du parti après l’adoption d’une motion appelant à la restauration du whip à Jeremy Corbyn.Le whip a été retiré de l’ancien chef après des commentaires méprisants qu’il a tenus à la suite du résultat d’un rapport sur l’antisémitisme pendant son mandat assuré par la Commission pour les égalités et les droits de l’homme (EHRC). En savoir plus Keir Starmer se bat pour empêcher la guerre civile travailliste alors que Len McCluskey exhorte le retour de Jeremy Corbyn M. Corbyn a publiquement affirmé que «l’ampleur du problème était… dramatiquement surestimée pour des raisons politiques par nos opposants». Mme Rayner a jugé la réaction de M. Corbyn au rapport «Totalement inacceptable», et a déclaré que «toute tentative de minimiser la question de l’antisémitisme fait partie du problème.» «Je ne pense pas que Jeremy comprenne à quel point il est vraiment bouleversant quand il a fait ces commentaires», a-t-elle poursuivi. Comprenez qu’il pense qu’il a toujours abordé les questions d’antisémitisme et de racisme, mais là-dessus, il a tort. Il doit accepter en tant que leader que nous avons échoué. »Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a également pris la parole lors de l’événement (Photo: PA) Dommages« profonds »Le rapport de l’EHRC sur la crise antisémite du Labour a été publié en octobre. Il a conclu qu’il y avait «des actes illégaux de harcèlement et de discrimination dont le Parti travailliste est responsable». Le maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, a également pris la parole lors de la table ronde intitulée «Manchester, la 2e ville juive du Royaume-Uni». Lire la suite Comment la « tolérance zéro » de l’antisémitisme de Keir Starmer est sapée par les propres processus du Labour Lorsqu’on lui a demandé s’il estimait que le parti avait suffisamment guéri les blessures des anciens électeurs juifs travaillistes avant une série d’élections importantes en 2021, il a répondu: « probablement pas », Ajoutant qu’il pensait qu’il« serait faux de penser que c’est réparé ».« Je pense que nous devons reconnaître que c’est un travail de cinq à dix ans car les dégâts sont si profonds.