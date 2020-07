Ángel Jodrá, le maire du Cándido d’El pueblo, surprend par sa capacité à se tordre en ballon

«Devinez ce que je fais ce soir» continue d’étonner les téléspectateurs avec les compétences secrètes des visages populaires dans sa section «Talent VIP». Dans la livraison du programme Cuatro et Fremantle le mercredi 22 juillet, l’espace protagoniste a été la série ‘El pueblo’, et quatre de ses protagonistes ont été sur le plateau de ce format: Santi Millán, qui est le présentateur; Daniel Pérez Prada et Raúl Fernández accompagnant les candidats; et Ángel Jodrá, montrant son talent.

Ángel Jodrá, dans ‘Devinez ce que je fais ce soir’

Si Agustín Jiménez a révélé son talent caché de marionnettiste, Miguel Lago comme chanteur de karaoké ou Víctor Elías jouant du piano, entre autres, c’est maintenant au tour d’Ángel Jodrá, qui a laissé les téléspectateurs sans voix en manifestant. sa grande capacité à tordre le ballon, faisant des figures de ballon comme des clowns de cirque.

Les deux acteurs de ‘El pueblo’, Fernández et Pérez Prada ont été sur le plateau accompagnant les deux concurrents dans cet épisode. Le premier a conseillé Marta, une femme de 50 ans qui travaille comme économiste à Madrid et souhaite remporter le prix pour finir de meubler sa nouvelle maison. La seconde donnera un coup de main à Amparo, un enseignant à Valdepeñas (Ciudad Real), dont le rêve est de mettre en place une salle d’évasion pour les personnes malvoyantes et auditives qui couvrira tout le pays.

Distribuer des milliers d’euros

Dans les cinq tranches publiées cette saison, «Devinez ce que je fais ce soir» a déjà distribué des milliers d’euros. Plus précisément, le 8 juillet, il a distribué 27000 euros, dans une livraison à laquelle Toñi Moreno et Kira Miró ont participé en tant qu’assistantes. Au lieu de cela, une semaine auparavant, le prix était de 5 563, avec l’aide d’Anabel Pantoja et d’Omar Montes.