Andy Walker fait des déclarations sur ce qui va se passer entre les fans du Celtic et Lennon ce soir – .

in

Photo de Mark Runnacles / Getty Images

Andy Walker a dit Sky Sports News (29/11/20 à 16h00) qu’il y aura des «manifestations ce soir» avec des fans du Celtic exigeant que Neil Lennon soit limogé.

Si les choses ne pouvaient pas aller de pire en pire, eh bien cela s’est passé cet après-midi quand ils ont été éliminés de la Coupe de la Ligue écossaise par Ross County.

Que ce soit en Premiership ou en Europe, cela a été un résultat et une performance après une catastrophe.

Meilleur footballeur à faire ses débuts chaque année (2000-2020)

mariée

755478

Meilleur footballeur à faire ses débuts chaque année (2000-2020)

/static/uploads/2020/11/684007_t_1606418978.jpg

684007

centre

Un Walker passionné et émotif a partagé ses réflexions sur l’avenir de Lennon alors que tout se déroulait à Parkhead.

«Je pense que la vérité est que Neil Lennon ne survivra pas à cela», a déclaré Walker. «Il ne peut probablement pas survivre à cette défaite humiliante.

«11 points derrière les Rangers en championnat. Ils sont sortis des phases de groupes de la Ligue Europa avec quelques matchs à jouer. Deux victoires en neuf avant aujourd’hui et maintenant deux victoires en dix. C’est un embarras pour tous les supporters celtiques qui regardent.

«Je sais que Neil Lennon a déclaré que le conseil d’administration et le principal actionnaire Dermot Desmond se tenaient à ses côtés et apportaient leur soutien à Neil. Je ne pense pas qu’il puisse survivre à ça. C’est trop humiliant.

«Je sais que le conseil d’administration du Celtic a dormi ces derniers temps, mais ils vont sûrement se réveiller. S’ils ne font rien à ce sujet, je suis né et j’ai grandi à Glasgow, je pense que je connais un certain nombre de supporters celtiques et je sais qu’ils s’en soucient.

«Il y aura des manifestations ce soir dans des endroits avec eux exigeant qu’une sorte de changement soit apporté.»

Photo par Craig Foy / Groupe SNS via Getty Images

Lorsque Lennon a remplacé Brendan Rodgers dans la pirogue celtique, il y a des points d’interrogation sur son retour et s’il pourrait guider l’équipe vers le succès.

Mais il a prouvé que beaucoup de choses avaient tort en livrant la marchandise pour les Bhoy, mais pendant cette campagne, cela a bel et bien mal tourné.

Ce serait une énorme surprise si Lennon survit à cela, car il se dirigera plus que probablement vers la porte de sortie au cours de ces prochaines 24 heures.

Dans d’autres nouvelles, un expert de Sky pense que l’adolescent « talentueux » d’Arsenal est « gaspillé »