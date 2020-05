Andy Serkis parle de Batman, son rôle d’Alfred

Suivant le Christopher Nolan Chevalier noir la trilogie est une tâche intimidante, mais Matt Reeves est prêt à relever le défi Le Batman. Andy Serkis, qui incarne le fidèle majordome de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, promet que la dernière entrée sera « plus sombre » que les précédentes entrées de la franchise Batman. L’acteur et réalisateur britannique s’est entretenu avec LADbible et a expliqué à quoi s’attendre dans le premierBen Affleck Film Batman DC Extended Universe. « Il s’agit surtout de la connexion émotionnelle entre Alfred et Bruce », a déclaré Serkis. « C’est vraiment au centre. Et c’est un script vraiment exquis que Matt [Reeves] a écrit. « Il suit deux autres légendes de l’écran britannique dans Michael Caine pour la trilogie de Nolan et Michael Gough pour le Tim Burton et Joel Schumacher des films.

Andy Serkis définit sa voix d’Alfred pour The Batman

« Il [Caine] était fantastique « , a déclaré Serkis. » Son Alfred était légendaire. Je ne pouvais même pas commencer à y aller, vraiment. Vous le trouvez par vous-même. C’est comme jouer ces rôles emblématiques dans Shakespeare, vous revenez en arrière, vous les revisitez et vous devez vous l’approprier, et voir de quoi il s’agit au sujet du personnage qui se connecte à vous et à votre diagramme personnel de Venn. dans le processus d’édition tout en dirigeant Venom: qu’il y ait du carnage et au milieu de l’exécution pour Le Batman en même temps que les productions commençant le coffrage en raison de la quarantaine. « J’étais littéralement à mi-chemin de ma prise de vue lorsque nous nous sommes arrêtés », a-t-il déclaré. « Il sera donc intéressant de voir quand cela refera surface comment il en a été affecté [lockdown]mais ça va être un beau film. «

Serkis est devenu très demandé après ses performances révolutionnaires en tant que Gollum dans le le Seigneur des Anneaux trilogie. La polyvalence de l’acteur du personnage dans la capture de mouvement et l’action en direct a conduit à des rôles mémorables en tant que César dans les remakes modernes de la Planète des singes films, Ulysses Klaue dans l’univers cinématographique Marvel et Snoke dans le Guerres des étoiles séquelles. Co-écrit par Mattson Tomlin, Le Batman étoiles aussi Robert Pattinson, Colin Ferrell, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Peter Sarsgaard, et John Turturro. Le film Warner Bros devrait sortir en salles en octobre 2021.

