Andy Murray appelle à plus d’événements mixtes sur les tournées principales – Tennis

Le tennis «rate un tour» en n’incluant pas plus d’épreuves par équipe impliquant des hommes et des femmes dans les tournées principales, a déclaré Andy Murray, triple vainqueur du Grand Chelem.

Le double mixte est actuellement joué uniquement aux quatre tournois du Grand Chelem du circuit de tennis professionnel.

«Je pense que le sport manque un petit truc avec ce truc», a déclaré Murray, qui participe à l’exposition Battle of the Brits avec des joueurs masculins et féminins.

«La Hopman Cup, par exemple, a été un événement brillant à mon avis. Les joueurs ont apprécié. J’y ai joué plusieurs fois et j’ai adoré.

La première compétition par équipe masculine de l’ATP Cup a pris la fente d’échauffement de l’Open d’Australie de la Hopman Cup en 2020, mais les organisateurs ont annoncé qu’elle reviendrait.

« Organiser des matchs de tennis comme Serena Williams et Roger Federer sur le même terrain, c’est tellement brillant pour notre sport », a déclaré Murray aux médias britanniques.

«Nous sommes capables de faire cela au tennis et nous devrions l’accepter un peu plus, pas nécessairement chaque semaine, mais parfois ce serait génial. J’aimerais voir Rafa (Nadal) sur le terrain avec certaines des meilleures joueuses.

«Quand j’ai regardé Roger et Serena jouer, c’était génial. Ils y étaient et je suis sûr qu’ils l’ont apprécié aussi.

Murray a déclaré qu’il y avait des opportunités pour d’autres sports d’adopter des événements mixtes.

«Le golf est un autre sport où je pense qu’il serait intéressant d’assister à une épreuve mixte de la Ryder Cup», a-t-il déclaré.

«Encore une fois, c’est un sport où ils sont capables de le faire et ils en manquent un peu. Je pense que les gens aiment vraiment le regarder, et les joueurs l’aiment aussi.