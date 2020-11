Andy Cole suggère qu’Arteta ne croit pas en Arsenal, 29 ans – .

Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Andy Cole a dit talkSPORT (22/11/20 à 15h35) que Mikel Arteta ne croit pas en Alexandre Lacazette et qu’il est «surpris» de «ne pas vraiment avoir de place» pour lui dans l’équipe.

Pour une raison étrange, pendant son séjour à Arsenal, Lacazette a été un joueur qui soit n’obtiendrait pas la course dans l’équipe qu’il méritait ou se retrouverait toujours remplacé au milieu de la seconde période.

Maintenant, ces derniers temps, il a commencé, mais sa mauvaise forme l’a amené à être renvoyé sur le banc pour le match nul et vierge d’Arsenal à Leeds dimanche soir.

L’ancien attaquant de Manchester United, Cole, pense que Arteta ne croit pas à son tueur à gages de 29 ans.

«Je suis surpris qu’il n’ait pas vraiment de place pour Lacazette», a déclaré Cole. « Oui [after being told it looks like he doesn’t fancy him].

«Si vous regardez son bilan, il marquera des buts. Si l’équipe est bien organisée, il marquera des buts. Je pense que même depuis qu’Arteta a pris le relais. Je ne pense pas qu’il lui ait donné une bonne course. 10 à 12 matchs. «Allez, vous allez jouer semaine après semaine pour les 10 à 12 prochains matchs».

«Vous devez sentir que votre manager croit en vous. Vous ne pouvez pas sortir en pensant «bien, je pourrais avoir aujourd’hui et 70 minutes». Je veux dire que le toast est levé. Je ne pense pas que Lacazette entre dans le match avec beaucoup de confiance, comme il le devrait, pour avoir été le soi-disant principal avant-centre d’Arsenal.

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

Ce qui n’aide pas la cause de Lacazette, c’est que les fans d’Arsenal ont pleuré ces dernières semaines pour que Pierre-Emerick Aubameyang joue au milieu.

Eh bien, ils ont eu leur souhait à Elland Road, et même si l’équipe du nord de Londres était réduite à 10 hommes pour une grande partie de la seconde période, cela n’a pas fait beaucoup de différence.

Si Aubameyang avait été à son meilleur but ce trimestre, comme il l’était vers l’arrière de la dernière campagne, alors les choses auraient peut-être pu être un peu plus faciles pour quelqu’un comme Lacazette.

