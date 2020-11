Andy Carroll a adoré l’affichage de Newcastle United, âgé de 24 ans hier soir – .

in

Photo de Matthew Ashton – AMA / Getty Images

L’attaquant de Newcastle United Andy Carroll a félicité son coéquipier Joelinton sur Twitter pour sa performance contre Crystal Palace hier soir.

Les Magpies ont pris le dessus sur Palace 2-0 à l’extérieur de Selhurst Park à Londres en Premier League vendredi soir.

Joelinton a fourni l’aide à Callum Wilson pour ouvrir le score pour l’équipe de Steve Bruce à la 88e minute, et l’attaquant brésilien de 24 ans lui-même a porté le score à 2-0 seulement deux minutes plus tard.

Meilleur footballeur à faire ses débuts chaque année (2000-2020)

mariée

755478

Meilleur footballeur à faire ses débuts chaque année (2000-2020)

/static/uploads/2020/11/684007_t_1606418978.jpg

684007

centre

L’ancien attaquant de Liverpool et de West Ham United, Carroll, a salué la performance de son coéquipier de Newcastle contre les Magpies.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Absolument génial de notre numéro 9 ce soir. Jamais arrêté de travailler et un objectif bien mérité pour couronner le tout !! – Andy Carroll (@AndyTCarroll) 27 novembre 2020

Encourageant pour Joelinton

Joelinton n’a pas connu les meilleurs moments depuis qu’il a déménagé à Newcastle à l’été 2019 et n’a pas réussi à marquer régulièrement.

Selon WhoScored, l’ancien attaquant de Hoffenheim a marqué deux buts et fourni deux passes décisives en 38 matches de Premier League pour les Magpies la saison dernière.

Jusqu’à présent cette campagne, le joueur de 24 ans a fait cinq départs et quatre apparitions de remplaçant dans la ligue des Magpies, marquant un but et fournissant une aide dans le processus, selon WhoScored.

Peut-être que sa performance contre Palace renforcera la confiance de Joelinton.

Alex Livesey / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Qui est Dane Scarlett? Jose Mourinho nomme un adolescent en forme sur le banc de Tottenham