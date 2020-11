Andy Burnham déclare que le gouvernement n’a «  aucune intention de niveler le Nord  » avant l’examen des dépenses

Le gouvernement n’a «aucune intention réelle» de niveler le Nord avec son approche centrée sur Londres dans un système déséquilibré, a déclaré Andy Burnham. Le maire travailliste et coopératif du Grand Manchester a déclaré que les projets d’infrastructure à long terme ne suffiraient pas à eux seuls. , alors qu’il appelait à une «décentralisation beaucoup plus substantielle» pour détourner le pouvoir de Westminster. Le bulletin d’information politique a coupé le bruit à Burnham, surnommé «le roi du Nord» pour ses demandes au gouvernement d’un financement plus important pour faire face aux restrictions strictes des coronavirus dans la région avait été placé sous, a lancé l’appel dans un discours à la conférence virtuelle du Parti coopératif de samedi. Il a qualifié la réponse du gouvernement à la pandémie de «très pauvre», ajoutant que les mesures auraient dû être plus localisées. «Pays qui ont des gouvernements plus équilibrés entre le niveau national, régional et local, je pense avoir monté une meilleure réponse à cette pandémie, mais ici, alors qu’ils auraient dû être localisés, notre gouvernement a plutôt centralisé un et privatisé », a déclaré M. Burnham.« Il n’a pas rejoint les points sur le terrain. »Trop centralisé Il a poursuivi en décrivant comment il y avait eu des problèmes de recherche des contacts au niveau régional. Burnham a déclaré:« Nous avons eu des centres d’appels, à grands frais publics, en essayant de rechercher des contacts, en appelant les mêmes personnes dans la même maison plusieurs fois. «Cela doit vraiment être abordé dans notre réponse à partir d’ici et je pense que la gauche doit répondre à cette question parce que la gauche de La politique dans notre pays est également trop centralisatrice. «Je pense que nous devons maintenant adopter une façon complètement différente de gérer les choses, et cela est bien sûr une dévolution beaucoup plus substantielle à toutes les régions de l’Angleterre, ainsi qu’aux trois nations aussi. Johnson a été critiqué pour avoir critiqué la dévolution écossaise (Photo: Getty) «Le gouvernement centralisé que nous avons depuis des siècles a créé un pays très divisé.» Ainsi, lorsque vous confiez tout le pouvoir politique à un code postal – SW1A 0AA – ne soyez pas surpris que cette politique Le pouvoir politique est davantage utilisé au profit de la région dans laquelle il se trouve, plutôt que pour toutes les régions de la même manière. »Privatisation L’ancien dirigeant travailliste, plein d’espoir, a déclaré que la politique basée à Londres conduit à des préjugés. Il pense également qu’une augmentation de la décentralisation est la voie à suivre. La semaine dernière, Boris Johnson a provoqué la controverse en décrivant la dévolution écossaise comme la «plus grande erreur» de Tony Blair. «L’autre chose à propos de la centralisation est que je pense qu’elle conduit à la privatisation, car alors, quand le gouvernement cherche à laisser contrats, il se tourne immédiatement vers ces grandes entreprises au niveau national « , a déclaré Burnham. » Je pense que si vous regardez en arrière au fil du temps, le montant d’argent public qui a été gaspillé dans des contrats externalisés qui ont versé de beaux bénéfices à ces organisations, souvent pour une mauvaise livraison, je pense que nous devons, à un moment donné, dire que ce n’est certainement pas la façon de faire les choses. «Je pense que la décentralisation du pouvoir vers les régions anglaises pourrait être la chose la plus importante qui prendrait la coopérative passage de là où il en est aujourd’hui à un tout autre niveau, car si les budgets étaient entre les mains des régions et des autorités locales qui prenaient leurs propres décisions sur tout un éventail de choses, je pense que c’est à peu près certain là-bas serait beaucoup plus de mise en service de personnes dans le secteur sans but lucratif et dans le secteur communautaire et coopératif. Andy Burnham, maire de Manchester, tient une conférence de presse (Photo: REUTERS / Phil Noble) «J’espère juste que les scandales nous avons vu cette année, en termes de fonds publics jetés sur des organisations qui ont tant siphonné puis non livré pour le pays, a exposé plus clairement que jamais comment notre approche centralisée de la gestion du pays, centrée sur Londres, ne fait tout simplement pas. Nous avons vu comment le gouvernement continue de vouloir traiter une grande partie du Nord: nous imposer des restrictions sans nous donner les fonds nécessaires pour faire face aux conséquences économiques. avec ça? N’est-il pas temps en fait que la gauche devienne la voix de la décentralisation et la voix du nivellement? « Nous recevons de fausses déclarations pour faire tout cela de la part du gouvernement. » Je ne pense pas qu’ils aient une réelle intention de niveler. dans le Nord, et même s’ils en ont, vous ne pouvez pas le faire uniquement par des projets d’infrastructure à long terme. «Vous améliorez le Nord en investissant dans les gens, en investissant dans les collectivités, puis en construisant à partir de là – en gardant la richesse ces communautés et le recycler pour le bénéfice de tous », a ajouté M. Burnham.

