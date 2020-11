Android obtient des captures d’écran de défilement avec l’aide de Chrome?

La possibilité de prendre une capture d’écran n’est pas toujours un outil de vanité. Il existe d’innombrables situations dans lesquelles la prise d’une capture d’écran vous fait gagner beaucoup de temps et vous aide dans votre travail. Il est beaucoup plus facile de capturer une liste de courses, des coordonnées, des recettes de cuisine, etc. Souvent, les informations ne correspondent pas à l’écran et c’est là que les captures d’écran à défilement entrent en jeu. La fonctionnalité est présente sur les appareils Samsung, OnePlus, Huawei et Motorola depuis un certain temps, mais Android n’a toujours pas la fonctionnalité dans ses fonctionnalités de base. sur le point de changer, apparemment parce que bientôt les utilisateurs d’Android pourront utiliser l’option Capture d’écran longue. Eh bien, en quelque sorte. C’est une nouvelle fonctionnalité potentiellement à venir pour le navigateur Chrome pour Android. le Le blog technique ChromeStory, qui couvre les dernières nouvelles sur Chrome et Chrome OS, a déterré un indicateur dans le code de Chrome, qui se lit comme suit: « Chrome Share Long Screenshots: permet à l’interface utilisateur de modifier et de partager de longues captures d’écran sur Android. »



Menu Partager de Chrome – image fournie par ChromeStory

Le menu Partager de Chrome sur Android propose déjà une option pour capturer et modifier des captures d’écran et le nouvel indicateur de longue capture d’écran suggère que la fonctionnalité pourrait bientôt être étendue. Bien sûr, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de ce que signifie «longue capture d’écran», mais il est prudent de supposer que c’est quelque chose de similaire à la fonction de capture d’écran avec défilement. Surtout étant donné que ce drapeau se trouve dans un navigateur Web – nous savons tous que les pages Web tiennent rarement sur un écran de smartphone et que le défilement est une nécessité.

Pour le moment, il n’y a pas d’autres informations sur la fonctionnalité Longues captures d’écran et sa mise en œuvre est loin d’être confirmée. Cependant, cela pourrait être une bonne solution de contournement jusqu’à ce que les utilisateurs d’Android intègrent la fonctionnalité dans la prochaine version du système d’exploitation ou que Google décide de l’introduire via une mise à jour logicielle.