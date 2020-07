Android 11 R a un nom de dessert interne et une nouvelle mise à jour

Google a surpris les aficionados d’Android l’année dernière en abandonnant le schéma de dénomination qui utilise les noms de dessert pour marquer la sortie de la dernière version majeure d’Android. Et cela a été fait par ordre alphabétique. Cette pratique a commencé avec Android 1.5 qui a reçu le nom de Cupcake. Mais ce n’est que lorsque Android 2.0 Donut a été lancé avec la sortie du Motorola DROID en novembre 2009 que le système d’exploitation a pris son envol pour détenir actuellement environ 85% du marché des smartphones.

En interne, Android 11 est connu sous le nom de RVC ou Red Velvet Cake



Google a donc continué à utiliser les noms de desserts par ordre alphabétique chaque année jusqu’à Android 10. Sur la base du modèle, Google était censé utiliser un nom de dessert commençant par la lettre «Q», ce qui rendait les choses assez difficiles. Ainsi, l’année dernière, Google a fermé son unité de dénomination des desserts et a dit aux membres de cette division hautement spécialisée de rendre le placard à balais au concierge.

Il est intéressant de noter qu’une partie de l’ancien schéma de dénomination a été conservée car Google se réfère à la version bêta actuelle d’Android sous le nom d’Android R, tout comme il a appelé la version bêta Android Q. Et sur le podcast All About Android (via 9to5Google) Le vice-président de l’ingénierie d’Android, Dave Burke, a déclaré que l’équipe d’ingénierie logicielle interne d’Android continuait d’utiliser des noms de desserts pour identifier la prochaine version du système d’exploitation. Burke a dit: « Nous passons à 11, donc c’est Android 11. Cependant, si vous demandiez à un membre de mon équipe » Sur quoi travaillent-ils? » Ils diraient RVC, et donc, «RVC» est Red Velvet Cake. » L’année dernière, Burke a déclaré qu’Android 10 allait être nommé « Queen Cake » mais a fini par être connu en interne sous le nom de « Quince Tart ».

La liste des noms de desserts utilisés pour les versions Android comprend:

Cupcake Android 1.5 (27/04/2009)

Donut Android 1.6 (15/09/2009)

Android 2.0 Eclair (26/10/2009)

Android 2.2 Froyo (20/05/2010)

Pain d’épice Android 2.3 (12/06/2010)

Android 3.0 Honeycomb (optimisé pour les tablettes-2/22/2011)

Sandwich à la crème glacée Android 4.0 (18/10/2011)

Android 4.1 Jelly Bean (7/09/2012)

Android 4.4 KitKat (31/10/2013)

Android 5.0 Lollipop (12/11/2014)

Android 6.0 Marshmallow (10/05/2015)

Android 7.0 Nougat (22/08/2016)

Android 8.0 Oreo (21/08/2017)

Tarte Android 9.0 (8/06/2018)

Est-ce que courir à travers ces noms vous a donné des flashbacks?

Nous devons également souligner que Google a publié une mise à jour non planifiée. Android 11 beta 2.5 est récemment sorti quelques semaines seulement après que Google a abandonné Android 11 beta 2. Cette mise à jour corrige plusieurs bogues, dont celui subi par les utilisateurs de Pixel 4 et Pixel 4 XL qui a été causé par la version bêta précédente. Ce dernier a supprimé une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de l’un des derniers modèles de Pixel de conserver le taux de rafraîchissement de 90 Hz à l’écran même lorsque le contenu affiché ne bénéficie pas des mises à jour d’affichage plus rapides. En conséquence, le changement constant de 90 Hz à 60 Hz standard a provoqué le scintillement. Comme l’a déclaré un utilisateur de Pixel 4 dans un article de Reddit, « Dans WhatsApp, cela devient dingue et bascule entre 60 Hz et 90 Hz tout le temps. » Un autre correctif permet à un téléphone de la série Pixel 4 de revenir à Android 10 même si l’utilisateur a installé plus de une mise à jour Android 11. Gardez à l’esprit les garçons et les filles, il y a une pénalité si vous choisissez de recevoir les mises à jour bêta et décidez que vous auriez peut-être dû suivre notre conseil de ne pas l’installer tout de suite sur votre pilote quotidien. Pour revenir à Android 10, vous devrez effectuer une réinitialisation d’usine.

La version bêta d’Android R 2.5 peut être installée

Pour mettre à jour votre Pixel vers la version 2.5 de la version bêta d’Android 11, accédez à Paramètres > Système > Avancée > Mise à jour du système. Android 11 beta 3 devrait arriver le mois prochain et c’est la version bêta qui ressemblera le plus à la version finale d’Android 11. Si vous devez être le premier de votre bloc avec les dernières fonctionnalités Android, ce serait l’itération de la version bêta que nous tiendrait pour. La version finale d’Android 11 devrait sortir en septembre.