Android 11 beta 1 est là; voici comment l’installer sur votre Pixel 2 et versions ultérieures

Après un bref délai, Google a publié aujourd’hui la version bêta d’Android 11. Ceci est disponible dès maintenant pour ceux qui ont un Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, et Combiné Pixel 4 XL. Même si vous avez opté pour le programme bêta d’Android 10 de l’année dernière, vous devez le faire à nouveau pour la nouvelle version d’Android. Google facilite la participation. Si vous possédez l’un des modèles Pixel ci-dessus, accédez simplement à la version bêta d’Android pour le site Web Pixel et appuyez sur l’invite qui indique « Afficher vos appareils éligibles ». Cela vous enverra sur une page Web qui montre une photo de vos appareils éligibles et vous donne la possibilité de vous inscrire au programme.

Si vous acceptez de vous inscrire, votre Pixel recevra une mise à jour logicielle OTA. Téléchargez-le et installez-le comme vous le feriez avec n’importe quelle mise à jour logicielle que vous recevez pour votre Pixel. Mais il y a une mise en garde majeure: une fois que vous avez installé la version bêta d’Android 11, vous ne pouvez pas simplement décider de revenir à Android 10 sans d’abord essuyer votre Pixel, et nous ne voulons pas dire avec du savon et de l’eau. Si votre Pixel est votre pilote quotidien, vous voudrez peut-être attendre la troisième version bêta pour installer Android 11. Cette version sera assez proche de la version publique finale d’Android 11.

La raison de ne pas sauter sur la mise à jour d’aujourd’hui (encore une fois, si votre Pixel est le téléphone que vous utilisez tous les jours) est que les versions bêta de tout logiciel sont généralement boguées. Vous pourriez finir par ne pas être en mesure d’accéder à ou d’utiliser une fonctionnalité dont vous dépendez normalement depuis votre téléphone Pixel. Par exemple, Google indique qu’Android 11 beta 1 peut présenter des problèmes de performances, de batterie et de stabilité et que certaines applications peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Et si vous possédez un modèle de la série Pixel 4 et rejoignez le programme bêta d’Android 11, si vous flashez l’appareil sur Android 10, vous ne pouvez pas configurer à nouveau Face Unlock.

Des bulles arrivent dans Android 11 pour aider les utilisateurs Android à effectuer plusieurs tâches tout en discutant



Aujourd’hui, Google a divisé les modifications apportées à Android par catégories telles que les personnes, les contrôles, la confidentialité et la convivialité des développeurs. Sous People, Google dit que « nous rendons Android plus axé sur les gens et expressif, en réinventant la façon dont nous avons des conversations sur nos téléphones et en créant un système d’exploitation qui peut reconnaître et hiérarchiser les personnes les plus importantes de votre vie. » En conséquence, les nouvelles fonctionnalités incluent des bulles qui permettront aux utilisateurs d’effectuer plusieurs tâches tout en restant engagés dans un chat.

Android 11 beta 1 est désormais disponible pour les modèles Pixel 2 et versions ultérieures

Les contrôles permettront aux utilisateurs d’accéder rapidement à tous leurs appareils intelligents et de les contrôler dans un seul espace. Ceci est réalisé en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation permettant à ces commandes d’apparaître. Et les commandes multimédias permettront à un utilisateur de commuter l’appareil qui fournira le son des flux vidéo ou audio. Les options incluent des écouteurs, des haut-parleurs ou un téléviseur. Cela peut être activé aujourd’hui dans les options du développeur.

Nouvelles classifications de notification dans la version bêta d’Android 11

Google a travaillé sur la sécurisation d’Android 11. Un changement est que les utilisateurs peuvent donner à une application une autorisation unique d’accéder au microphone, à la caméra ou à l’emplacement de l’appareil, juste cette fois. L’application peut demander à nouveau l’autorisation la prochaine fois qu’elle sera utilisée. Si une application n’a pas été utilisée pendant une longue période, Android 11 réinitialisera automatiquement toutes les autorisations d’exécution associées à l’application et alertera l’utilisateur. Des autorisations peuvent être demandées par l’application lors de sa prochaine utilisation. Et à partir de l’année prochaine, les développeurs auront besoin d’une autorisation pour que leurs applications accèdent à l’arrière-plan.

Les captures d’écran se trouvent maintenant dans le coin inférieur gauche et il devrait également y avoir une fonction d’enregistrement d’écran native. Ne pas déranger permet désormais aux utilisateurs de décider quelles applications et quelles personnes sont autorisées à interrompre votre tranquillité. Et le menu récent comprend maintenant un bouton de capture d’écran en bas à gauche.

Android 11 beta 2 sortira le mois prochain et la troisième beta est attendue en août. La version finale d’Android 11 devrait sortir en septembre.