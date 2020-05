Android 10 Open Beta 2 pour OnePlus 5 et OnePlus 5T maintenant disponible en téléchargement

Bonne nouvelle, la mise à jour Android 10 Open Beta 2 pour OnePlus 5 et OnePlus 5T est arrivée. OnePlus a relâché la deuxième version bêta ouverte d’Android 10 pour le OnePlus 5 OnePlus 5T. Veuillez noter que, comme pour la mise à jour bêta 1 ouverte, la deuxième mise à jour bêta pour OnePlus 5 et OnePlus 5T ne sera pas disponible via OTA. Au lieu de cela, vous devez télécharger la dernière version via le package de téléchargement approprié indiqué ci-dessous.

Pour le journal des modifications, la mise à jour Android 10 Open Beta 2 pour OnePlus 5 et OnePlus 5T apporte également un correctif de sécurité d’avril, optimise l’expérience de fonctionnement sur écran partagé, améliore la stabilité du système et corrige les bogues généraux.

Android 10 Open Beta 2 Update Changelog pour OnePlus 5 et OnePlus 5T

Changelog

Système Expérience de fonctionnement sur écran partagé optimisée Amélioration de la stabilité du système et correction de bugs généraux Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2020.04



Téléchargez et installez le package de mise à jour bêta 2 ouverte en suivant les instructions ci-dessous.