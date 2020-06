Andrew Sonny appelle Sonny Bill à Kalyn Ponga, Newcastle Knights

Immortal Andrew Johns, la ligue de rugby, pense que la puissance vedette et les prouesses athlétiques du défenseur des Knights Kalyn Ponga récemment reconduit le mettent dans la même entreprise que l’ancien joueur de la LNR Sonny Bill Williams.

En tant que joueur né et élevé de la Premiership à Newcastle avec les Knights lui-même, Johns était ravi de voir Ponga re-signer avec le club pour un accord d’une valeur estimée à 4,4 millions de dollars.

Le contrat de quatre ans fait de lui l’un des joueurs les mieux payés de la LNR, mais Johns a déclaré que les Chevaliers avaient obtenu beaucoup.

« Je pense qu’ils l’ont bon marché quand on regarde les choses. Avec le plafond salarial, c’est probablement autant qu’ils peuvent payer », a déclaré Johns sur Wide World of Sports ‘ Comportement immortel.

« Quelqu’un comme Kalyn, il commercialise et représente le club. Il traîne probablement 5 000, probablement plus, 7 à 8 000 par les portes chaque semaine pour le regarder jouer. Les sponsors veulent monter à bord parce qu’il est là.

« Les joueurs veulent y aller. Les joueurs veulent aller à Newcastle pour jouer avec lui. »

Kalyn Ponga des Chevaliers (Getty)

Ponga est reconnu comme l’un des joueurs les plus électriques de la LNR, et à seulement 22 ans, il est un atout précieux pour l’avenir de la ligue de rugby.

Mais la ligue n’est pas le seul sport dans lequel il excelle. Au lycée, il a joué au rugby et aux règles australiennes ainsi qu’au rugby. Cela a conduit à des spéculations continues sur le passage à l’union de rugby tout au long de sa carrière dans la LNR, qui a commencé avec les North Queensland Cowboys alors qu’il n’était qu’un adolescent en 2016, avant son arrivée à Newcastle en 2018.

Johns croit que les athlètes avec attrait et talent comme Ponga l’ont placé dans la même classe que Sonny Bill Williams, qui est passé d’un joueur de la LNR primé en Premiership à une star de l’union de rugby de renommée mondiale avec les All Blacks. Ponga, née à WA et élevée dans le Queensland, est également d’origine maorie.

« Je pense que Kalyn est un peu comme … Je le comparerais probablement à Sonny Bill lorsque Sonny Bill a joué en ligue », a déclaré Johns.

« Mais vous avez le sentiment qu’il est si bon, peut-être qu’il devrait être sur la scène mondiale dans l’autre code. »

Kalyn Ponga re-signe officiellement avec les Chevaliers

Johns a déclaré que les signes semblaient très prometteurs pour les Chevaliers à l’avenir avec Ponga à bord à long terme, et avec tous les éléments administratifs au sein du club.

« Ils ont le bon entraîneur, ils ont le bon directeur général du football à Danny Buderus et leur recruteur n’a pas eu assez de raps, c’est Alex McKinnon », a-t-il déclaré.

« Le travail qu’il fait pour rassembler cette liste, Alex fait un excellent travail.

« Je peux y voir un réel succès au cours des deux prochaines années, peut-être même cette année. »