Andrew Scott révèle le secret glaçant de ses matériaux sombres: Show Tunes

«Son autre grand projet avant cela était Logan avec Hugh Jackman », a déclaré Miranda,« donc elle était très à l’aise pour chanter des airs de spectacle entre les prises. Je suis tombé directement dans la piste Hugh Jackman de sa vie. C’était comme, Oh, ouais, nous en chanterons Oliver! pendant que nous attendons la prochaine installation.

De nos jours, un écran vert n’est pas une condition de travail rare pour les acteurs, surtout lorsqu’il s’agit de projets télévisés et cinématographiques à gros budget. Pour Ses matériaux sombres, qui présente des décors fantastiques et aussi des démons, alias les manifestations physiques de l’âme humaine qui prennent la forme d’animaux, les acteurs ont un peu plus de travail à faire pour imaginer ce que leur personnage pourrait voir.

«Cela peut être assez étrange et ennuyeux, en fait, vous devez donc vraiment exercer votre imagination parce que vous êtes en quelque sorte en train de voler et que vous imaginez que vous regardez ces grandes et grandes villes», a déclaré Scott à propos du green expérience d’écran. «Particulièrement, avec les démons, ils ont quelque chose qui s’appelle une« passe de marionnettes », qui est une prise que vous faites avec les marionnettes, pour que les marionnettistes extraordinaires puissent entrer. Et, vraiment, c’est très bien pour nous les acteurs parce que vous pouvez vraiment imaginer comment les démons vont se comporter et qu’ils sont vraiment experts dans ce qu’ils font. Et, vous savez, tout est ludique, alors avoir une petite marionnette avec laquelle jouer est vraiment amusant.