Andrew Scott dit que sa richesse est un «  miracle  »

2020-11-07 19:00:04

Andrew Scott pense que sa richesse est un « miracle », ayant lutté pour de l’argent plus tôt dans sa carrière.

Andrew Scott pense que sa richesse est un « miracle ».

L’acteur de 44 ans a eu du mal à gagner de l’argent au cours des premières années de sa carrière, mais maintenant qu’il est riche et célèbre, il ne prend pas son succès pour acquis.

Il a dit: « [Being rich] est l’absence de souci pour l’argent. »

Andrew a ensuite admis qu’il ne se souciait plus de l’argent, et il a admis que c’était un bon endroit pour se trouver.

Il a déclaré au journal The Times: « Je pense que c’est un miracle. Je le fais vraiment.

«Je travaillais dans un théâtre français à Londres pour rien – aucun de nous ne travaillait pour rien – et je me souviens que le directeur artistique du théâtre a parlé du fait que nous ne gagnions pas d’argent comme une sorte de vertu. Je me souviens avoir ressenti vraiment ennuyé à ce sujet, comme ça n’est pas bon. »

Andrew a joué aux côtés de Phoebe Waller-Bridge dans la sitcom à succès « Fleabag », et il a précédemment admis avoir été choqué de se voir offrir le rôle.

L’acteur sent qu’il a une «chimie naturelle» avec Phoebe, qui a joué son amour à l’écran dans la série.

Andrew a partagé: «Nous ne nous étions pas vus depuis si longtemps. Mais nous avions une chimie naturelle à l’époque, et nous le faisons toujours.

« Ce que j’aime à propos de ‘Fleabag’, c’est qu’il parle de sexe de ce que les Américains appelleraient d’une manière très positive. C’est ce qui intéresse chaque personne dans le monde, qu’elle soit sexuelle ou non. »

Phoebe pense également qu’Andrew était parfait pour le rôle.

Elle a expliqué: « Cela ne pouvait être personne d’autre.

« Ce n’était pas une tâche facile – quelqu’un qui pouvait convaincre en tant que personne qui semble totalement en paix, mais qui a en même temps une promesse de danger. Il devait être un personnage que Fleabag ne pourrait pas résumer et rejeter aussi facilement comme elle l’a fait avec tant d’autres – il a donc dû être joué par un acteur que vous ne pouvez pas définir.

« Andrew a le charisme de 10 personnes en une seule. »

Mots clés: Andrew Scott, Phoebe Waller-Bridge Retour au flux