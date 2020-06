Andrew McLeod dit qu’il ne se sent pas le bienvenu à Adelaide Crows

Le formidable Andrew McLeod d’Adélaïde dit qu’il ne se sent pas à l’aise de rentrer dans son club de l’AFL.

McLeod, qui a remporté les médailles de Norm Smith comme meilleur joueur dans les deux premiers postes des Crows, dit que lui et certains de ses coéquipiers à la retraite ne se sentent pas les bienvenus au club.

« Je suis un de ces gars qui, si vous me demandiez si je me sentais à l’aise pour rentrer dans le club de football, je dirais non », a déclaré McLeod sur un podcast qu’il organise avec le basketteur à la retraite Brett Maher.

« Je ne rentre pas dans les vestiaires. C’est une de ces choses, et j’ai eu cette conversation avec beaucoup de mes anciens coéquipiers, c’est que ce n’est pas un endroit où vous vous sentez le bienvenu. »

McLeod est le détenteur du record de jeux d’Adélaïde, jouant 340 matchs dans une carrière décorée mise en évidence par les premiers mois de 1997-1998 et remportant trois prix de champion de club.

Andrew McLeod a été nommé médaillé Norm Smith lors des finales victorieuses d’Adélaïde en 1997 et 1998 (Getty)

« Vous voyez beaucoup de gars retourner dans leurs clubs de foot et se sentir bien accueillis … pour moi, les Crows n’ont pas vraiment cette ambiance », a-t-il déclaré sur le podcast de Bunji et Brettster.

« Ça n’a pas cette ambiance où on a l’impression d’être vraiment les bienvenus.

« Et j’ai fait du travail là-bas, à droite, avec mes programmes (indigènes) et quoi, mais ce n’est pas un endroit où vous avez l’impression qu’il vous embrasse en tant qu’ancien joueur. »

McLeod est également entraîneur adjoint actuel de l’équipe AFLW des Crows. Il fait partie du personnel du club qui s’est retiré au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le président de Crows, Rob Chapman, a demandé à McLeod de discuter des commentaires, mais n’a pas encore parlé au Temple de la renommée de l’AFL.

Le président de Crows, Rob Chapman, affirme que McLeod est toujours aimé au club malgré ses commentaires (Getty)

« J’adore Andrew, nous le faisons tous », a déclaré Chapman à la radio Triple M.

« Ses actions ne correspondent pas aux mots que j’ai vu lui être attribués.

« Nous avons parlé à beaucoup de joueurs aujourd’hui et ils ne comprennent pas tout à fait.

« Écoutez, je suis content que nous y soyons confrontés parce que nous devons posséder ce qui s’est passé et je suis sûr que nous irons au fond des choses. »

Au cours de sa carrière de joueur, McLeod a critiqué la hiérarchie de Crows pour un manque apparent de soutien lors de sa brouille avec son coéquipier à long terme Tyson Edwards.

Le couple ne s’est pas parlé hors du terrain pendant des années à partir de 2005 dans une querelle qui a mêlé leurs épouses et la star du tennis Lleyton Hewitt, un fan de Crows.

Andrew McLeod et Tyson Edwards partagent une étreinte avant leur querelle qui a ruiné la relation de McLeod avec le club (Getty)

Hewitt, un détenteur de billets de longue date n ° 1 aux Crows, était un ami de McLeod jusqu’à ce que le champion de tennis publie un DVD contenant des images de la paire sur des sites sacrés indigènes.

McLeod a intenté une action en justice pour l’utilisation des images et l’épouse d’Edwards, Mandy, a soutenu Hewitt dans un affidavit dans une affaire finalement réglée confidentiellement à l’amiable.

« J’ai dit à Tyson, ‘pourquoi mettriez-vous en danger une amitié que vous et moi avons depuis plus de 10 ans et pourquoi Mandy irait-elle en justice contre nous et parlerait de quelque chose dont elle ne sait rien?’ », A écrit McLeod dans sa biographie, Black Crow.

Aux récompenses de champion du club d’Adélaïde 2006, Mandy Edwards a jeté un verre à l’épouse de McLeod, Rachael.

« Les choses sont devenues vraiment laides », a déclaré Mme McLeod dans le livre.

Les McLeods s’attendaient à ce que les responsables de Crows répondent à une large publicité sur cet incident, mais ils sont restés silencieux, mettant en colère le quintuple All Australian.

