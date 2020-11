Andrew Lincoln à l’affiche de la production en direct A Christmas Carol – / Film

Andrew Lincoln échange des zombies contre des fantômes. Dans Lincoln, son premier rôle depuis qu’il a quitté son concert de 10 ans Les morts qui marchent, l’acteur devrait jouer le rôle d’Ebenezer Scrooge dans la production scénique de Un chant de noel au célèbre Old Vic Theatre de Londres, qui devrait être retransmis en direct au public du monde entier.

Lincoln a été couché depuis son départ en 2018 de la série de zombies AMC à succès, mais il s’avère que la seule chose dont nous avions besoin pour ramener l’acteur d’entre les morts (pour ainsi dire) était une joie de Noël. L’acteur devrait jouer le célèbre grincheux Ebenezer Scrooge dans une mise en scène du classique des fêtes Un chant de noel au Old Vic Theatre de Londres, selon Broadway.com.

La production fait partie de l’initiative Old Vic: In Camera, ce qui signifie qu’elle sera jouée en direct sur scène dans un théâtre vide et diffusée en ligne dans le reste du monde. Matthew Warchus (Fantôme la comédie musicale, Matilda la comédie musicale) est configuré pour diriger cette version du Charles Dickens classique à partir d’un script adapté par Jack Thorne (Harry Potter et l’enfant maudit). Il s’agit de la quatrième production de Un chant de noel d’affilée à l’emblématique stade Old Vic. Cette version particulière de Un chant de noel a fait ses débuts à Broadway en 2019 au Lyceum Theatre.

Le casting comprendra également Melissa Allan, Rosanna Bates, John Dagleish, Tim van Eyken, Sam Lathwood, Eugene McCoy, Myra McFadyen, Gloria Obianyo, Maria Omakinwa, Golda Rosheuvel, Michael Rouse, Clive Rowe et Sam Townsend ainsi que Rayhaan Kufuor- Gray, Lara Mehmet, Lenny Rush et Eleanor Stollery.

Fans de Les morts qui marchent Peut-être ne connaît Lincoln que comme un shérif géorgien grisonnant, mais l’acteur britannique a eu une longue carrière sur scène, se produisant dans des productions comme Parlour Song, The Late Henry Moss, bleu / orange et Montagne Hushabye. Pourtant, ce sera une nouvelle expérience pour les fans qui n’ont vu Lincoln que Rick Grimes pendant une décennie. D’après les photos promotionnelles de Lincoln dans le personnage de Scrooge, il semble que l’acteur n’ait pas perdu sa barbe grisonnante qui l’a rendu si reconnaissable au public pendant 10 ans (et qui rend les gens toujours surpris qu’il ait été cette mec dans L’amour en fait). Voir le costume complet ci-dessous.

Un chant de noel se déroulera du 12 décembre à la veille de Noël, et vous pouvez vous rendre sur le site Web de The Old Vic Theatre pour vous inscrire aux notifications de vente de billets. Il y aura 80000 billets disponibles pour les deux semaines de Un chant de noel de 12 décembre24.

