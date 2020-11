Andrew Johns sur NSW Blues

Le demi-arrière légendaire de la NSW, Andrew Johns, a choisi sa combinaison de moitiés préférée pour le deuxième match, exhortant l’entraîneur Brad Fittler à se débarrasser du seul joueur de l’équipe à porter le maillot n ° 7 au niveau du club pour une toute nouvelle combinaison de Luke Keary et Cody Walker.

Depuis sa performance remportant la médaille Clive Churchill lors de la grande finale 2018, Keary est considéré par Johns comme un demi-arrière naturel, capable de prendre les clés de l’attaque des deux côtés du terrain.

Et bien qu’il ait suggéré dans l’émission d’après-match de Nine que Keary devrait être la grande victime de la catastrophe de mercredi soir, alors que Johns a encore distillé la performance, il a changé d’avis, tournant son attention sur Nathan Cleary, qui était incapable de tordre le couteau quand les Bleus avaient leurs opportunités.

Le demi-arrière de NSW Nathan Cleary. (Getty)

«Plus j’y réfléchis, plus j’aimerais voir comment Keary et Cody iraient», a déclaré Johns à Andrew Webster du Sydney Morning Herald.

« Plus d’expérience et Nathan a eu une longue année. Il est jeune comme demi au niveau du club mais en termes d’Origine c’est un bébé. C’est le prochain développement pour Nathan en tant que demi-arrière: créer sous pression, sous la fatigue, avec son équipe sur le terrain. pied arrière. «

Alors que Johns est passé de Keary à Cleary, son point d’origine sur ce que les Blues doivent faire pour transformer la série demeure.

L’Immortel a été déçu de la façon dont les moitiés de NSW ont géré leur tâche de donner un élan lorsqu’ils jouaient « sur le pied arrière » et n’ont vu ce changement que lorsque Walker était sur le terrain.

« Je pensais juste que quand il est venu sur le terrain Cody, il aime jouer. Il aime mettre la main sur le ballon et il aime créer », a déclaré Johns dans la couverture d’après-match de Nine.

« Je pensais qu’il y avait des moments dans cette seconde mi-temps, évidemment les Blues étaient sur le pied arrière, mais il y avait un temps où ils avaient joué rapidement les balles et les moitiés ne se sont pas levées pour jouer.

«À ce niveau, vous n’obtenez que quelques occasions à moitié, et surtout lorsque vous êtes sur le pied arrière en sortant de votre propre ligne d’essai. Une fois que vous avez réussi à jouer rapidement les balles que vous devez frapper, vous avez à jouer et je pensais qu’ils se sont enlisés et qu’ils ont joué trop négativement. Et une fois qu’il est arrivé, ils ont commencé à jouer avec Cody et ils avaient l’air dangereux, le Queensland était vulnérable. «

L’opportunité gagnante des Blues qui n’a jamais été

Le désir de Johns de faire entrer Walker dans l’équipe a fait de Keary son premier choix pour faire place, créant un changement plus naturel à l’identique.

Pourtant, les raisons qu’il a données pour la hache de Keary étaient basées sur des inquiétudes défensives sur le bord gauche de NSW. Le changement d’avis de Johns indique qu’il préférerait se concentrer sur la correction de l’attaque des Bleus.

C’est dans ce domaine que Cleary a été critiqué pour ses deux dernières performances, le canon des Panthers sous son meilleur ballon en main lors de leur grande défaite finale contre le Storm, puis à nouveau pour les Blues mercredi soir.

Johns a déclaré au Sydney Morning Herald que si Cleary faisait bien 90% de son travail au niveau Origin, c’était les 10% avec lesquels il luttait qui coûtaient aux Blues.

« Lorsque vous obtenez une position sur le terrain, vous avez votre chance d’attaquer. Ce sont les 10% restants. C’est là que les moitiés entrent en jeu et c’est à ce moment-là qu’elles obtiennent les points », a déclaré Johns.

« C’est ce que le Queensland a si bien fait en seconde période. Ils ont mis la pression et ont attendu une erreur, comme [NSW winger] Daniel Tupou déchargeant le ballon lors du deuxième jeu et Cameron Munster le ramassant pour marquer.

« Les attaquants des Blues ont été courageux en sortant de leur propre ligne, essayant de se positionner sur le terrain, mais c’était impossible. Le plus dur à propos d’Origin est qu’il y a des pénalités limitées et qu’il n’y a pratiquement pas eu d’appels à six en seconde période.

« C’est pourquoi, à moitié, vous avez besoin d’un plan d’évacuation, en déplaçant le ballon tôt sur votre dos extérieur. Nous n’avons pas vu cela jusqu’à ce que Cody Walker arrive tard dans le match avec des jambes fraîches. Le défi pour Cody s’ils le choisissent sera de le faire en fin de match après avoir effectué 30 plaqués. «

Points saillants de l’état d’origine: NSW v QLD – Jeu I