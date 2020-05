Andrew Johns rôtit Brad Fittler sur la liste ratée des demi-arrières, Thurston laissé de côté

Les légendes de la ligue de rugby Brad Fittler et Andrew Johns ont chacun nommé leurs cinq meilleurs demi-arrières de tous les temps.

En décomposant les meilleurs demi-arrières du jeu, Fittler a été invité à nommer sa liste en premier, pour admettre qu’il n’était pas complètement préparé.

La légende des Coqs a rapidement nommé Allan Langer, Ricky Stuart, Cooper Cronk, Greg Alexander et Andrew Johns comme ses cinq meilleurs demi-arrières de tous les temps.

« Allan Langer et Ricky Stuart, ils ont tous deux apporté quelque chose de différent au jeu. Ricky a réussi une superbe passe et un bon coup de pied, mais Alfie vient de courir », a expliqué Fittler. Freddy et le huitième de Wide World of Sports.

Brad Fittler (AAP)

« Cooper Cronk, je pense que cela a révolutionné le fait que chaque demi-arrière ne doit pas être un certain type de joueur, c’est quelqu’un qui n’était pas aussi traditionnel qu’un demi-arrière que les autres. Il a montré comment gagner par le processus, conduire et tirer le meilleur parti de toi même.

«Greg Alexander, il était incroyable. Il m’a montré ce qu’était un demi-arrière, il dirigeait l’équipe et il avait cette vitesse et ce style à son sujet.

« Et ensuite Joey (Johns). Ce que Joey a fait, c’est d’abord qu’il était plus compétitif que quiconque. Attaque, coups de pied et défense. Joey a plaqué comme un backrower, c’est pourquoi il se démarque plus que les autres. »

Mais après avoir nommé son top cinq, l’hôte James Bracey et Johns n’ont pas tardé à souligner l’évident de la ligue de rugby, Johnathan Thurston.

Légende de la LNR Andrew Johns (Getty)

Johns a ajouté: « Voyez-vous JT comme un cinq-huitième? »

Réalisant rapidement son erreur, Fittler a expliqué qu’il avait simplement oublié, admettant que la constitution de la liste était « trop ​​difficile ».

« C’est trop dur, je me souviens quand j’en avais cinq, j’ai dû en faire six pour obtenir Alfie et Sticky, j’ai tout oublié de JT », a ajouté Fittler.

« JT, il vient de gagner. Il était juste un gagnant. Ce que j’ai trouvé avec JT, c’est qu’il l’a trouvé avec ses coups de pied. Il l’a fait d’autres façons, il pourrait le faire avec des coups de pied de but.

« Il a eu plus de grands moments dans les tirs au but que je n’en ai vu avec quelqu’un d’autre.

« Tirer des buts sur le terrain, mais aussi des matchs d’embrayage – un couple en état d’origine, il a gardé son sang-froid. Au lieu de lancer la longue passe qui est facile à lancer, il pourrait tirer une courte passe sous pression mieux que quiconque. »

Andrew Johns dans le top 5 des demi-arrières de tous les temps:

5. Stacey Jones

« Le grand joueur néo-zélandais », a déclaré Johns.

«J’ai adoré jouer contre Stacey, il était un si bon joueur. Il était rapide et coriace, probablement l’un des meilleurs joueurs des Kiwis de tous les temps.

Rappelant la carrière de Jones, Johns ne pouvait s’empêcher de révéler une histoire qui lui avait été racontée par l’ancien joueur de Newcastle Mark Hughes.

« Lorsque Jones est parti en France, il vivait à côté de mon compagnon Mark Hughes », a-t-il ajouté.

« Il (Hughes) me disait, la plupart des matins, les enfants français avaient l’habitude de courir devant des chansons en se rendant à l’école, » Stacey Jones, Stacey Jones a le nom d’une fille. « »

Stacey Jones (Getty)

4. Cooper Cronk

« Je me suis juste programmé pour être un demi-arrière avec répétition, encore et encore », a déclaré Johns.

« Il avait ces formes avec tout le monde autour de lui à bord. Il était comme le produit chimique, si difficile à arrêter. »

Cooper Cronk. (AAP)

3. Ricky Stuart

« Il a révolutionné le jeu avec son jeu de coups de pied, son jeu de coups de pied long et son jeu de coups de pied court », a déclaré Johns.

« Son décès et la combinaison avec Laurie (Daley) et tous ces joueurs. Vous remontez au début des années 90, c’était le meilleur footy que j’aie jamais vu. »

Ricky Stuart (Getty)

2. Allan Langer

« Il était tellement difficile d’arrêter », a déclaré Johns.

« Une fois de plus, la combinaison qu’il avait avec Kevin Walters et Kerrod Walters, a révolutionné les façons dont l’équipe a joué autour du ruck avec tous les petits coups pièges au milieu du terrain. »

Allan Langer et Glenn Lazarus des Broncos remportent le trophée du Premier ministre après avoir remporté la Grande Finale NSWRL 1992. (Getty)

1. Johnathan Thurston

Un rappel effronté à Fittler, Johns a fait savoir: « J’ai mis JT dans le mien. »

« Quiconque a une statue doit être plutôt bon. »