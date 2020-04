Andrew Johns Johns révèle les tactiques de liaison d’Origin de Phil Gould

L’immortel de la Rugby League, Andrew Johns, a révélé l’une des tactiques de liaison derrière l’approche de Phil Gould aux camps Origin.

Gould a été l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la Nouvelle-Galles du Sud après avoir entraîné les Bleus à six victoires en série de huit campagnes entre 1992 et 2004.

Rappelant la série de 1996 où les Bleus ont profité d’un balayage sans faille sur les Marrons, Johns s’est ouvert sur ce à quoi ressemblait le camp alors que les deux équipes accueillaient à nouveau leurs joueurs représentatifs qui avaient signé pour la Super League au milieu de la guerre en cours avec l’ARL à l’époque.

La légende des Chevaliers a révélé que Gus a dit à son équipe, « sortez et ne rentrez pas chez vous jusqu’à ce que vous vous aimiez », dans le but de créer des liens d’équipe.

Gus Gould, Andrew Johns 2003 (Getty)

« La première nuit au camp, vous avez des gars comme Laurie (Daley) et Bradley Clyde », a déclaré Johns à Nine’s. Le meilleur.

« La première soirée a été une soirée de liaison, j’étais en fait assez réservé, je suis rentré tôt.

« Donc, le lendemain, nous avons une réunion d’équipe et Gus (Gould) va à Freddy (Fittler) qui était capitaine et Laurie, » Comment était la nuit dernière? » Et la première nuit, Gus a dit ‘sors et ne rentre pas chez toi avant de t’aimer’

« Eh bien, le lendemain, lors de la réunion de l’équipe, Gus a dit à Laurie et Freddy: » Comment ça s’est passé? » Ils ont dit: «nous ne savons pas si nous aimons tout le monde».

Formation Gus Gould NSW 2004 (Getty)

« Gus a dit: » monte à l’étage, enfile tes vêtements, sortons encore. «

« De retour directement à la barre, de retour directement dessus.

« Et c’était avant les téléphones portables. Un soir, nous avions des concours de trucage sur les ventilateurs de plafond. »

À la suite des commentaires de Johns, le grand NRL Brad Fittler a également admis que Gus était le meilleur en matière d’équilibre de l’équipe.

« Il était génial », a déclaré Freddy.