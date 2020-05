Andrew Johns fait ses premiers choix pour les honneurs Dally M, Mitchell Moses, Tex Hoy, Parramatta Eels, Newcastle Knights

Le huitième Immortal Andrew Johns a fait deux premiers choix surprenants pour les honneurs Dally M.

S’exprimant sur neuf Comportement immortel de Wide World of Sports segment, la légende de la LNR estime que Mitchell Moses pourrait être l’un des plus grands gagnants d’une saison forte pour les anguilles Parramatta.

« J’ai en fait désigné Mitchell Moses comme le joueur Dally M de l’année », a déclaré Johns.

« Parce que je pense que Parramatta terminera dans les quatre premiers, s’il passe sans blessure, les demi-arrières réussissent généralement assez bien. »

Moses, 26 ans, mène quatre groupes de statistiques sur NRL.com, en tant que meilleur buteur (36) et meilleur buteur (16), et il mène la ligue dans tous les coups de pied (45) et les mètres de botté (1168). Cependant, la statistique sur laquelle il préfère ne pas figurer – les plaqués manqués – le place au troisième rang (12).

La star de Parramatta Eels, Mitchell Moses. (Getty)

Johns a également révélé son conseil pour la recrue de l’année – Tex Hoy. Le fils de l’ancien coéquipier des Knights de Johns, Matt Hoy, devrait enfin faire ses débuts pour Newcastle cette semaine en jouant en arrière avec Kalyn Ponga toujours suspendu. Johns est très optimiste quant à la vitesse et la force du jeune et l’a choisi pour faire tourner des têtes quand il monte dans la LNR.

« Il y a des jeunes qui jouent surtout aux Chevaliers, comme Tex Hoy. C’est le fils de mon meilleur ami. Je l’ai vu grandir d’un bébé. Je suis ravi de le voir jouer », a déclaré Johns.

« C’est un garçon de la région qui est passé par le système de Newcastle, a joué tous ses juniors avec Newcastle. Il a en fait été nommé pour les Chevaliers, puis nous nous sommes isolés, il a donc dû attendre deux mois. »

Tex Hoy (Getty)

Johns a suggéré à Hoy d’essayer de déployer ses ailes dans les moitiés cependant. Avec la place de Ponga à l’arrière, presque scellée chez les Knights, s’il veut continuer à jouer dans la LNR, il devra faire preuve de polyvalence.

« Kalyn vient de prolonger jusqu’à la fin de 2027, donc Tex devra prendre cette décision, peut-être essayer de porter ce maillot n ° 6 », a déclaré Johns.

Newcastle reprendra sa saison NRL 2020 dimanche contre les Penrith Panthers.