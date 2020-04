Andrew Johns exhorte NRL à ramener la règle de l’échange à six

L’immortel de la ligue de rugby Andrew Johns a mis au défi la LNR d’envisager de réduire le nombre d’échanges que les équipes sont autorisées à faire dans le but d’augmenter la fatigue du match.

Les équipes sont actuellement autorisées à effectuer huit échanges chaque match après que le comité de compétition de la LNR l’ait réduit de 10 en 2016.

Parlant sur Freddy et le huitième de Wide World of Sports, Johns a déclaré que la réduction de la règle de l’échange à six se révélerait être une bien meilleure initiative sur le bien-être des joueurs.

« Échangez jusqu’à six pour commencer », a déclaré Johns.

« Nous devons parler du devoir de diligence des joueurs et du bien-être des joueurs. Il y a 30 ans, ils jouaient quand une fois que vous êtes parti, vous êtes parti. »

« Ce qui se passe alors, c’est que les très gros gars devront glisser s’ils jouent plus de minutes.

« Ce qui ralentit alors l’impact du jeu, apporte plus de fatigue dans le jeu. »

Cependant, dans le passé, les experts sont allés à l’opposé de ce que Johns croit.

Tom Burgess (Getty)

L’animateur des Rabbitohs de Sydney Sud, Tom Burgess, a déclaré l’année dernière qu’il pensait que plus de fatigue entraînerait une augmentation des blessures, les joueurs n’ayant pas l’énergie de s’engager dans certaines situations.

« Si vous rendez les gens plus fatigués, le taux de blessures va augmenter parce que lorsque les gens se fatiguent, ils deviennent un peu paresseux et vous êtes plus ouverts à une blessure, ou les gens frappent paresseusement quelqu’un et c’est à ce moment-là qu’ils se blessent ». Dit Burgess.

Mais Johns ne le voit pas de cette façon.

La légende des Chevaliers est que la fatigue inflexible réduirait l’impact des collisions.

« Je pense qu’il y aurait moins de blessures parce que l’impact ne serait pas aussi fort », a-t-il déclaré.